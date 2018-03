Fleck im Halbjahreszeugnis führt zu Boom bei der Nachhilfe

AKNÖ gibt Tipps, damit es bei der Nachhilfe klappt

Wien (OTS) - Hunderttausende Schüler und Schülerinnen in Niederösterreich erhalten morgen, Freitag, ihr Semesterzeugnis. Nicht alle Noten werden positiv sein. Vor allem in den Fächern Englisch, Mathematik, Deutsch und Französisch hagelt es gerne Fünfer. Oft der Hauptgrund weshalb Eltern im Frühjahr vermehrt Geld für Nachhilfe ausgeben.

Das Semesterzeugnis wird gerne bei Vorstellungsterminen für eine Lehrstelle oder für die Anmeldung in einer weiterführenden Schule verlangt. "Ein Fleck im Halbjahr soll daher ernst genommen werden. Aber jeder Schüler und jede Schülerin hat noch genügend Zeit, seine Noten zu verbessern", meint AKNÖ-Bildungsexperte Günter Kastner.

Nachhilfebedarf steigt im Frühjahr In der Schule können viele Kinder den Lehrstoff einfach nicht bewältigen und vertiefen. Viele Eltern greifen daher auf Nachhilfe zurück. Laut einer AKNÖ-Studie nahmen 34.500 SchülerInnen von insgesamt 215.709 in Niederösterreich im Schuljahr 2009/2010 bezahlte Nachhilfe in Anspruch. Im Durchschnitt geben die Eltern dafür pro Jahr und Haushalt 718 Euro aus. Das macht Nachhilfekosten in der Höhe von 21,2 Millionen Euro pro Jahr alleine in Niederösterreich aus. "Es fließt viel Geld", weiß AKNÖ-Bildungsexperte Günter Kastner, "bei ganztägigen Schulangeboten mit entsprechenden Übungs- und Lerngruppen und einer Ausweitung von Fördergruppen wäre es möglich, externe Nachhilfe deutlich zu reduzieren."

AKNÖ-Tipps, damit die Nachhilfe klappt + Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach guten Erfahrungen mit Nachhilfelehrern. Erkundigen Sie sich jedenfalls nach deren pädagogischen und fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen. Privatpersonen haben in der Regel auch eine geringere Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden.

+ Informieren Sie sich bei Nachhilfe-Instituten, ob es eine Bindungsfrist gibt. Einige Institute bieten nur dann günstige Preise an, wenn Sie sich ein oder zwei Jahre binden. Überlegen Sie, ob Ihr Kind wirklich so lange Nachhilfe benötigt.

+ Preisverhandlungen sind auch bei vielen Nachhilfeinstituten und privaten Nachhilfelehrern möglich.

+ Kurse mit einer größeren Anzahl an Unterrichtseinheiten sind meist günstiger. Preisvergleiche lohnen sich, da es auch gute Angebote mit wenigen Unterrichtseinheiten gibt.

+ Achten Sie beim Preisvergleich auf die Dauer der Unterrichtseinheiten. Eine Unterrichtseinheit hat nicht immer 60 Minuten.

+ Fragen Sie beim Gruppenunterricht nach der Anzahl der Schüler in der Gruppe. Je weniger Schüler pro Gruppe, desto besser ist meist der Lernerfolg. Ermitteln Sie auch das Alter der Schüler in der Gruppe. Der Lernerfolg ist meist schlechter, wenn das Alter oder die Lernstufe zu unterschiedlich sind.

+ Vereinbaren Sie einzelne Probestunden, bevor Sie Ihr Kind längere Zeit in einen Kurs geben. Nur wenn sich das Kind wohl fühlt, sind gute Ergebnisse zu erwarten. Manche Institute bieten Gratis-Probestunden an.

+ Informieren Sie sich über die Lernumgebung in Nachhilfeinstituten. In einer lernfreundlichen Atmosphäre in der sich der Schüler/die Schülerin wohl fühlt, können bessere Ergebnisse erzielt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Daniela Rosenberger

AKNÖ Öffentlichkeitsarbeit



Tel.: (01) 58883-1244

daniela.rosenberger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at