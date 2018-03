Sky Magazin mit Joey Grit Winkler ab 7. März wöchentlich auf Sky Cinema HD

Jeden Montag um 20.00 Uhr Entertainment, Infos und neue Einblicke in die Welt von Sky

Wien (OTS) - Am Montag, den 7. März startet das Format "Sky Magazin" in neuem Gewand und mit einem neuen Ausstrahlungs-Rhythmus:

Wöchentlich wird Joey Grit Winkler (35) mit Hintergrundberichten zu Filmen, Serien, Sport, Dokus sowie Innovationen und Events rund um Sky die Zuschauer unterhalten und informieren. Sie berichtet aus dem Sky Gebäude in München, gibt Einblicke hinter die Kulissen und präsentiert Infos und Beiträge zum vielfältigen Programm von Sky. Für die nächsten Monate sind außerdem weitere Infotainment- und Entertainment-Formate in Planung.

Sendetermine:

"Sky Magazin"

Jeden Montag, ab dem 07. März 2011 um 20.00 Uhr auf Sky Cinema HD Moderation: Joey Grit Winkler

Rückfragen & Kontakt:

Judith Mayr

Senior Manager Communications & Public Relations

Tel.: 01/88021-2105

judith.mayr @ sky.at

www.sky.at