Kolping Österreich startet Telefon-Beratung für Ehrenamtliche

Kolping-Schwerpunkt zum "Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011"

Wien (OTS) - Hilfe per Knopfdruck: Das neue Angebot ergänzt die bewährte Online-Beratung und richtet sich an alle Menschen, die in Österreich freiwillig engagiert sind; Vertraulichkeit und Anonymität garantiert.

Mehr als ein Drittel aller ÖsterreicherInnen sind ehrenamtlich engagiert. Ehrenamtlich tätig zu sein kann viel Freude machen und bietet zahlreiche Vorteile: Wer sich freiwillig engagiert, schafft sich ein Netz von Freunden und Gleichgesinnten, kann seine Talente und Fähigkeiten sinnvoll nutzen und so seine Persönlichkeit bereichern - kurz: Es gibt Sinn und ein "gutes Gefühl", für andere da zu sein.

Und doch kommt es vor, dass Ehrenamtliche sich überfordert fühlen mit ihrer Aufgabe oder bestimmten Situationen; dass man Schwierigkeiten hat, Familie, Beruf und Ehrenamt "unter einen Hut" zu bringen; dass das Schicksal von Menschen, die man betreut, einen mehr beschäftigt, als man momentan verkraften kann, und anderes mehr.

Um Ehrenamtlichen zu helfen, Lösungen zu finden, damit sie wieder Freude an ihrer Tätigkeit haben, bietet Kolping Österreich seit Mitte Jänner Unterstützung per Telefon; Unter der Nummer 0664/886 80 600 stehen PsychotherapeutInnen jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr (ausgenommen Feiertage) für Freiwillige aller Bereiche und Organisationen, die Rat und Hilfe benötigen, zur Verfügung.

Damit ergänzt Kolping Österreich zum Beginn des "Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit" sein seit dem Sommer des Vorjahres bestehendes Online-Beratungsangebot für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Unter der Internet-Adresse

https://kolping.beranet.info/index.php erhalten Ehrenamtliche Rat und

Unterstützung durch PsychotherapeutInnen und eine Juristin -kostenlos, anonym und vertraulich über einen datengeschützten Server.

Ein Folder mit genauen Informationen zur Online- sowie zur Telefonberatung für Ehrenamtliche ist im Bundessekretariat erhältlich und steht auf unserer Website als Download zur Verfügung: Kolping Österreich, Paulanergasse 11, 1040 Wien, Telefon: 01/587 35 420, Fax:

01/587 99 00;

Email: office @ kolping.at; Internet: www.kolping.at

