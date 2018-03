Der Eishockey-Kracher KAC - VSV als LIVE-Video bei LAOLA1.tv

Wien (OTS) - Am Freitag, den 04. Februar 2011 gibt es das

ultimative LIVE-Video-Highlight für alle Eishockeyfans. In der 45. Runde steigt der sensationelle Eishockey-Kracher in der Erste Bank Eishockey Liga. Im Kärntner Derby trifft der KAC auf den ewigen Rivalen aus Villach. LIVE, EXKLUSIV und KOSTENLOS zu sehen auf www.laola1.tv .

Freitag das Top-Spiel LIVE und KOSTENLOS auf www.laola1.tv

Im Top-Spiel der 45. Runde empfangen die Klagenfurter den Tabellenvierten aus Villach. Die Rotjacken sind bereits fix für die Playoffs qualifiziert und sind sehr schwer vom Tabellenplatz 1 zu verdrängen. Die Villacher hingegen kämpfen noch um eine gute Ausgangsposition für die entscheidenden Spiele, die im März über die Bühne gehen. Beide Teams wollen das traditionsreiche Derby erfolgreich gestalten und am Freitag, den 04. Februar 2011 das Eis als Sieger verlassen. Heiße Zweikämpfe und spannende Duelle sind ein Fixpunkt bei diesem emotionsgeladenen Spiel. Wer sich in dem packenden Fight durchsetzt, sehen alle Eishockeyfans auf www.laola1.tv.

Darauf freuen sich alle Eishockeyfans: Das Top-Spiel am Freitag ist während des gesamten Grunddurchgangs LIVE, EXKLUSIV und KOSTENLOS auf www.laola1.tv als LIVE-Video zu sehen.

Programmübersicht Erste Bank Eishockey Liga LIVE:

Freitag, 04.02.2011 - 45. Runde LIVE im Internet auf www.laola1.tv 19.15 Uhr: EC KAC - EC Rekord-Fenster VSV

Sonntag, 06.02.2011 - 46. Runde LIVE im TV bei ServusTV

17.45 Uhr: EC KAC - EC Red Bull Salzburg

