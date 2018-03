BZÖ-Grosz zu Hainzl-Rücktritt: "Erster Schritt der Läuterung und Einsicht"

"Nicht nur die "problematische Persönlichkeit Hainzl" ist der Sündenfall, sondern das schwarzes System der Selbstherrlichkeit innerhalb der Wirtschaftskammer"

Graz (OTS) - Als ersten Schritt der Läuterung und der Einsicht bezeichnete heute der steirische BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz den bereits überfällig gewesenen Rücktritt des steirischen ÖVP-Wirtschaftskammerpräsidenten Ulfried Hainzl. Es sei ausschließlich den Medien und der Beharrlichkeit des BZÖ zu verdanken, dass dieser Sündenfall auch zu einem entsprechenden Selbstreinigungsprozess geführt hat, verweist Grosz auf entsprechende parlamentarische Initiativen des BZÖ.

"Es ist aber nicht nur die wirklich problematische Persönlichkeit Hainzl das Problem der Wirtschaftskammer, sondern das schwarze System der Präpotenz und der Selbstherrlichkeit. Diese Charaktereigenschaften werden den ÖVP-Funktionären bereits mit der Muttermilch in den Jugendorganisationen verabreicht. Mangelnde Demut führt dazu, dass man jegliches Gespürt für Verantwortung verliert. Das betrifft einen Großteil der durch die Zwangsmitglieder finanzierten ÖVP-Funktionäre in der Wirtschaftskammer", so Grosz.

Man werde trotz des Rücktrittes den "versuchten Autokauf" aber vor allem die Vorgänge rund um die Veröffentlichung des Rechnungshofberichts lückenlos im Parlament aufklären. Auch die BZÖ-Initiative zur Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in den Kammern bleibe aufrecht. "Es handelt sich hier nicht nur um eine persönliche Verfehlung, sondern um ein gesamtes System, das alle Wirtschaftskammern in Österreich betrifft. Die Kammern haben sich durch Privilegiengesetze einen Schutzschirm gespannt, der jegliche effiziente Kontrolle verhindert. Und am Beispiel Steiermark zeigt sich auch, dass die parteipolitisch besetzten Kontrollorgane versagt haben", so Grosz.

