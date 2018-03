KissMyAds macht mobiles Marketing wirkungsvoller und effizienter

London (ots) -

Das Affiliate-Network KissMyAds aus London bietet Werbenden, App-Entwicklern und Publishern ab sofort die Chance, weitaus stärker als bislang vom Marketing im mobilen Internet zu profitieren. Das junge Unternehmen hilft seinen Partnern, mobile Werbung wirksamer und wirtschaftlicher zu platzieren. Mit KissMyAds erreichen werbende Unternehmen ein dynamisch wachsendes Zielpublikum direkt auf dessen mobilen Endgeräten. KissMyAds verringert Streuverluste und optimiert die Zielgruppenansprache. Zugleich bietet es allen angeschlossenen Werbepartnern - so genannten Affiliates - vielfältige Möglichkeiten, den mobilen Traffic auf ihren Seiten und Apps in bare Münze umzuwandeln. Das System überzeugt Kunden mit einfacher Bedienung, Risikofreiheit sowie attraktivem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Anwender können ihre Kampagnen individuell steuern, kontrollieren Kosten und verbessern die Wirksamkeit ihrer mobilen Werbung. Pionierarbeit leistet KissMyAds, indem es App-Entwicklern die Möglichkeit bietet, risikolos die Aufmerksamkeit auf ihre App-Store-Angebote - beispielsweise im Apple App Store oder Android Market von Google - zu erhöhen. Die Werbung erscheint im KissMyAds-Affiliate-Netzwerk und verursacht erst dann Kosten, wenn sie auch Wirkung zeigt. KissMyAds dient der Bewerbung aller, für Kunden mobiler Endgeräte relevanter Produkte und Dienste. Das Netzwerk bietet als erstes seiner Art die Wahl zwischen verschiedensten Transaktionsmodellen: Cost per Action (CPA), cost per sale (CPS) und Revenue Share. Dank dieser Anreizmodelle können die angeschlossenen Affiliates sicher sein, dass sich Werbung auf ihren Seiten und in ihren Apps lohnt. Als erstes mobiles Affiliate-Netzwerk bietet KissMyAds den angeschlossenen Marketing-Partnern eine garantierte Umsatzbeteiligung während der gesamten Vertragslaufzeit zwischen Verbraucher und werbendem Unternehmen. So zahlt sich die Vermittlung langfristig aus. KissMyAds zielt auf maximale Leistung. Das System steuert Kampagnen automatisch aus und leitet durch fortlaufende Analyse ab, wie die Effizienz der gezeigten Werbung gesteigert werden kann. KissMyAds bietet selbstoptimierende Werbematerialien und fortschrittlichste Trackingtechniken. Die KissMyAds Ltd. sitzt in London, Großbritannien. Das Geschäft leitet Florian Lehwald, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Online-Marketing verfügt. Die Kölner Venista Ventures beteiligte sich mittels einer Investition an der Gründung der Gesellschaft.

press @ kissmyads.com

+49 (0) 221 48 53 54 27

Mehr Informationen unter www.kissmyads.com