Aviso 4.2.: Fototermin "Schulschluss in Wien" mit Brandsteidl

Wien (OTS) - VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen,

am Freitag, 4. Februar 2011, um 9.00 Uhr, an einem Presse- und Fototermin zum Schulschluss (Ende des 1. Semesters) in Wien mit Wiens Amtsführender Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl teilzunehmen. (Schluss) ssr

Datum: 4.2.2011, um 09:00 Uhr



Ort:

Volksschule Galileigasse

Galileigasse 5, 1090 Wien





Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Dragana Lichtner und Matias Meißner

Medien- und Pressereferat des Stadtschulrates

Telefon: 01 525 25-77014

E-Mail: matias.meissner @ ssr-wien.gv.at