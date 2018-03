ACCM verdoppelt Umsatz

FFG-Review lobt europaweit einzigartiges One-Stop-Shop-Modell

Wien (OTS) - Das Austrian Center of Competence in Mechatronics (ACCM) demonstrierte beim Review durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) einmal mehr seine internationale Spitzenposition in der Forschung: In nur drei Jahren hat das ACCM seinen Umsatz verdoppelt und sein Partner-Netzwerk ausgebaut und zeigt so, dass es weiterhin auf dem Weg zur Mechatronik-Weltelite ist. Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der FFG, machte sich bei einem Rundgang selbst ein Bild vom ACCM als europäischen One-Stop-Shop für Forschung & Entwicklung auf dem Gebiet der Mechatronik.

