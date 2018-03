Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Dr. Michael Scharang zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Dr. Michael Scharang zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen Bedeutung für die österreichische Literatur und die Qualität seiner Arbeit würdigt. "Sie haben die deutschsprachige Literatur entscheidend bereichert und wesentlich zum kulturellen Ansehen Österreichs in der Welt beigetragen. Es war Ihnen stets ein Anliegen, junge Autoren zu fördern, und Sie haben sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von Schriftstellern eingesetzt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

