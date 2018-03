Die neue CUP&CINO App ist da! / sparen - spielen - genießen

Hövelhof (ots) -

Ganz nach dem Motto "Digital Business Lifestyle" stellt das Hövelhofer Kaffeeunternehmen CUP&CINO eine eigene App für Kaffeeliebhaber vor und wagt damit einen Sprung in die Welt der neuen Medien. Mit der App setzt CUP&CINO neue Akzente in der Unternehmenskommunikation und bietet durch ein innovatives Couponing-System exklusive Angebote in allen CUP&CINO Filialen an. Jeder Kaffeeliebhaber mit der neuen App ist so immer über aktuelle Angebote informiert und hat diese jederzeit griffbereit im Mobiltelefon. Die Gutscheine können durch Vorzeigen des Telefondisplays an der Kasse unkompliziert eingelöst werden. Ein integrierter Filialenfinder zeigt dem Kaffee-Genießer immer welches Angebot sich direkt in seiner Nähe befindet und wie er dort hingelangt. Aber auch der Spaßcharakter kommt mit der neuen App nicht zu kurz. Ein Spiel lässt das iPhone oder Smartphone zum virtuellen Milchkännchen werden. Indem der App-Nutzer mit seinem Mobiltelefon die Bewegungen eines Barista-Meisters nachahmt, kann er eigene Latte-Art-Gemälde zeichnen. Anschließend kann er sein Latte-Art-Bild mit einer persönlichen Nachricht über E-Mail, über Mobiltelefon oder über Facebook an Freunde und Bekannte verschicken. Sterne zeichnen den errungenen Grad bis zum Barista-Meister aus. Aber natürlich enthält die CUP&CINO App auch viele Informationen über das Unternehmen, über die CUP&CINO Coffee Houses mit ihren aktuellen Angeboten und über alle neuen Kaffeemaschinen. Durch eine kurze Info-Mail aus der App können neue Kaffeemaschinen 14 Tage mietfrei getestet werden. Die App steht ab dem 1. Februar 2011 im App Store ( http://itunes.apple.com/de/app/cup-cino/id410679067?mt=8 ), bei Google Android ( http://www.presseportal.de/go2/cupcino_rpcx.html ) oder auf http://www.cupcino.com/cupcino/die-neue-app.html zum kostenlosen Download zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.cupcino.com

