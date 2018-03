Meinl Bank: Oberlandesgericht Linz bestätigt als zweite Instanz Rechtsansicht der Meinl Bank

Wien (OTS) -

Oberlandesgericht Linz bestätigt das Ersturteil des Landesgerichtes Salzburg - Anleger hatte mehrfach investiert, aber erst geklagt, nachdem nach massivem Kursgewinn Wert des MEL Papiers wieder gefallen war

Urteil schiebt einmal mehr dem Aktienkauf auf Probe den Riegel vor

~

In einem am 2. Februar 2011 zugestellten Urteil bei einem MEL Anlegerverfahren bestätigt das Oberlandesgericht Linz in zweiter Instanz ein Urteil des Landesgerichtes Salzburg aus dem Vorjahr. Im zu entscheidenden Fall hat sich gezeigt, dass der Anleger dreimal in MEL investiert und zwischen jedem Investment einen massiven Kursanstieg erlebt hat. Spätestens beim dritten Mal habe der Anleger nicht mehr über die Sicherheit des MEL Investments irren können, so das Gericht. Denn: "Ist aber aus den Urkunden für den Kläger zu sehen, dass die Werte der Zertifikate rasant steigen können , ist der Schluss naheliegend, dass diese Werte auch wieder rasant fallen können und daher diese Zertifikate riskant sind."

Meinl Bank Vorstand Peter Weinzierl, der erneut festhielt, dass sich sein Institut als Dienstleiterin für die MEL immer im Rahmen des Rechts bewegt habe: "Wir freuen uns über ein weiteres Urteil, das unsere Rechtsansicht bestätigt. Am gegenständlichen Fall wird besonders klar, wie wichtig es ist, dem fragwürdigen Prinzip des 'Aktienkaufs auf Probe', also der Gewinnmitnahme bei steigenden Kursen und dem Gang vor Gericht bei sinkenden Kursen, ein Riegel vorzuschieben."

Hintergrundinformation:

MEL-Zivilverfahren

Derzeit sind rund 2.700 Zivilklagen von Anlegern in Zusammenhang mit MEL anhängig. Der überwiegende Teil der Klagen bezieht sich auf angebliche oder tatsächliche Fehler bei der Kundenberatung durch unabhängige Finanzberater. Die gesetzliche Lage, auf die sich die Bank beruft ist unmissverständlich: laut Wertpapieraufsichtsgesetz haften Berater für allfällige Beratungsfehler. Die Bank hat dennoch für diese Verfahren ausreichende Rücklagen und Rückstellungen im Ausmaß von rund EUR 60 Mio. gebildet, darüber hinaus ist die Meinl Bank weit über das gesetzliche Erfordernis hinaus kapitalisiert.

Soziale Lösungen für MEL-Kleinanleger

Die Meinl Bank hat sich mit der Arbeiterkammer, den Anwaltskanzleien Niebauer und Christandl sowie der Kanzlei Neumayer, Haslinger und Walter auf soziale Lösungen für insgesamt rund 4.850 MEL-Kleinanleger geeinigt, die aufgrund ihrer Investition in MEL-Papiere Verluste zu verzeichnen hatten. Das Prinzip des Vergleiches: Anleger erhalten ein Drittel der Differenz zwischen Kaufbetrag und dem in Folge der Kursverluste geringeren Wert der Veranlagung und treten ihre Klagsansprüche an die Meinl Bank ab. Insgesamt wurden dafür wurden rund EUR 18,3 Mio veranschlagt. Die Vergleiche werden gut angenommen. Bis dato haben 3.453 Anleger diese Möglichkeit wahrgenommen. Insgesamt wurden schon rund 15,5 Mio an Kleinanleger bezahlt. Die Meinl Bank ist grundsätzlich bereit, derartige Vergleiche für insgesamt 7.000 MEL-Anleger, die die Zertifikate direkt bei der Bank bezogen haben, anzubieten und veranschlagt für eine Gesamtlösung rund EUR 30 Mio. Das Institut möchte damit ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Bank über das Einhalten von Gesetzen hinaus einen Teil an sozialer Verantwortung freiwillig trägt. Explizit wird hervorgehoben, dass diese Vergleiche keine Präjudizierung von anhängigen Gerichtsverfahren darstellen, ebenso wenig dienen diese vergleiche dazu, Spekulationsverluste erfahrener Anleger auszugleichen.

Meinl Bank AG:

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie private und institutioneller Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft, mit derzeit 19 eigenen Fonds. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit 16% doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

Rückfragen & Kontakt:

Meinl Bank AG

Pressestelle

Thomas Huemer

Tel.: +43 1 531 88 - 203

huemer @ meinlbank.com