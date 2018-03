Hawker Beechcraft vergibt Auftrag an CDG, a Boeing Company

Beechcraft Corporation (HBC) hat einen mehrjährigen Vertrag über die Leistung technischer Publikationsdienste an CDG, a Boeing Company vergeben. Nach erfolgter Ausschreibung und nachfolgender Prüfung der Einsendungen bezüglich der Lieferung von technischen Publikationen für die HBC-Flugzeugflotte für die allgemeine Luftfahrt wurde der Auftrag schliesslich an CDG vergeben.

HBC, ein weltweit führender Hersteller von Flugzeugen für die Geschäftswelt, Spezialmissionen und Schulungen mit Hauptsitz in Wichita im US-Bundesstaat Kansas ist seit 24 Jahren Kunde von CDG. HBC sah sich genötigt, die Ausgaben für technische Publikationen zu senken, dabei allerdings das gleiche Qualitätsniveau zu garantieren, das das Unternehmen bekannt gemacht hat. In diesem Zusammenhang wurden insbesondere Offshore-Ressourcen in Erwägung gezogen. CDG konnte die gewünschte Lösung liefern, indem das Unternehmen auf seine Ressourcen am CDG-Standort in Indien zurückgriff. Der Standort in Chennai (Indien) hat es CDG ermöglicht, seinen Kunden eine umfassendere Angebotsauswahl im Bereich der technischen Redaktion zu bieten, und bei gleichbleibender Konstanz im Hinblick auf Prozesse und Qualität von niedrigeren Personalkosten zu profitieren. CDG hat flexible und wechselnde Arbeitsplatzbeschreibungen ausgegeben, um die Risiken im Zusammenhang mit Offshore-Dienstleistungen gezielt zu mindern und die von HBC vorgegebene Ausgabensenkung einzuhalten.

Terry Clark, Manager der Abteilung für kommerzielle Wartungspublikationen bei HBC, erklärte: "CDG erweist sich für HBC immer wieder als hervorragender Partner. Aufträge werden ausnahmslos innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens erledigt. Dabei stimmt auch die Qualität, was in der Praxis zu sehr wenigen Beschwerden geführt hat. Ich würde CDG grundsätzlich jedem empfehlen, der Aufträge ohne grosse Sorgen abwickeln möchte."

Informationen zu CDG

CDG, a Boeing Company ist ein weltweit führender strategischer Partner für Unternehmen, die komplexe Geräte entwickeln, betreiben und warten und dabei hohe technische Anforderungen stellen. Das Unternehmen bietet Unternehmen in verschiedensten Branchen absolut führende Engineering-Lösungen , technische Dokumentationen, Schulungslösungen sowie Beratungsdienste zur Prozessverbesserung.

CDG verfügt über mehr als 40 Jahre praktische Erfahrung im Umgang mit hochqualifizierten, weltweit operierenden Teams und bietet qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Lösungen für die Verteidigungsbranche, die Luft- und Raumfahrt, die Verkehrsluftfahrt, die Fertigungsbranche, den Energiesektor sowie sonstige Branchen mit hohen technischen Ansprüchen. CDGs Partner verlassen sich auf CDG, um die Effektivität ihrer unterstützenden Geräte- und Wartungsprozesse zu verbessern und sich stattdessen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können, Effizienzverbesserungen herbeizuführen und ihren Kunden schliesslich einen grundsätzlich höheren Nutzen zu bieten.

