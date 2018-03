GE Energy gewinnt den New Economy Smart Grid Award 2010

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - The New Economy

hat GE zur Monitoring and Communications Company des Jahres im Bereich der Smart Grid Technologie gewählt. Der Smart Grid Award zeichnet Unternehmen aus, die sich als wegweisend im Bereich neuer Energien der Zukunft ausweisen.

"Global gesehen stehen wir noch nie dagewesenen Herausforderungen im Energieversorgungsbereich gegenüber", so Keith Redfearn, General Manager-Digital Energy in Westeuropa für GE Energy Services. "Vierzig Prozent unserer Emissionen entstehen durch die Stromerzeugung [1], wobei die globale Stromnachfrage bis zum Jahre 2030 um 75 Prozent wachsen soll [2]. Smart Grid hat das Potential, unsere elektrische Infrastruktur den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Die Grid IQ(TM)Solutions von GE ermöglichen Versorgungsunternehmen, ihre Netzwerke zu überwachen und die Stromerzeugung basierend auf Echtzeit-Nachfrage zu optimieren. Auch die Konsumenten profitieren davon, da sie Informationen zur besseren Überwachung des Energieverbrauchs erhalten. Die Mehrheit der Energie-Versorgungsnetzwerke in Grossbritannien benutzt bereits Software von GE zur Verwaltung ihrer Systeme. Auch die Smart Meters von GE haben zu zahlreichen erfolgreichen Versuchsprojekten und Anwendungen in Westeuropa beigetragen."

Über GE

GE ist ein diversifiziertes Infrastruktur-, Finanz- und Medienunternehmen, das sich weltweit den schwierigsten Herausforderungen stellt. Mit der Produktion von Flugzeugtriebwerken und Energieerzeugung über Finanzdienstleistungen, Lösungen im Gesundheitswesen bis hin zu TV-Programmen ist GE in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt rund 300.000 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.ge.com/de.

GE dient der Energiewirtschaft durch die Entwicklung und Bereitstellung von Technologien, die zu einer effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen beitragen. Mit fast 85.000 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 38 Mrd. USD 2010 ist GE Energy (http://www.ge.com/energy) einer der weltweit führenden Anbieter von Stromerzeugungs- und Energieversorgungstechnologien. Die Unternehmen von GE Energy - GE Power & Water, GE Energy Services und GE Oil & Gas - arbeiten gemeinsam an integrierten Produkt- und Service-Lösungen in allen Bereichen der Energieindustrie, darunter Kohle, Öl, Erdgas und Kernenergie sowie erneuerbare Energiequellen wie Wasser, Wind, Sonne und Biogas und alternative Brennstoffe.

[1]Quelle: International Energy Agency 2010

[2]Quelle: International Energy Agency

Mehr Informationen erhalten Sie von: Neil Gazeley, GE Energy Services, +44-1223-449395, neil.gazeley @ ge.com

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Mehr Informationen erhalten Sie von: Neil Gazeley, GE

EnergyServices,+44-1223-449395, neil.gazeley @ ge.com