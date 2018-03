RK-Terminvorschau vom 7. Februar bis 1. März 2011

Wien (OTS) - In der Zeit vom 7. Februar bis 1. März 2011 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 7. FEBRUAR: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 8. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters (Rathaus, Steinsaal I, Achtung: Zutritt nur mit gültigem Presseausweis!) MITTWOCH, 9. FEBRUAR: 06.00 Uhr, Anlässlich des Valentinstages besucht StRin Frauenberger UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen am Blumengroßmarkt in Inzersdorf (23., Laxenburgerstraße 367) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Aktuelle Herzforschung". Verleihung des Wissenschaftspreises des Österreichischen Herzfonds für besondere klinische und experimentelle Arbeiten auf dem Gebiet der Kardiologie, 2010 gestiftet und dotiert von der Kulturabteilung der Stadt Wien, durch Univ.-Prof. Konrad Steinbach. Vorträge: Univ.-Prof. Dr. Andreas Zuckermann, Univ.- Prof. Dr. Georg Wieselthaler und Univ:-Doz. Dr. Mariann Pavone-Gyöngyösi (Gesellschaft der Ärzte, Billrothhaus, 9., Frankgasse 8, Festsaal) DONNERSTAG, 10. FEBRUAR: 18.00 Uhr, Veranstaltung GEO DATA CITY: Texte und Karten - Geografie der Literatur - Exposes und literarisch- geografisches Gespräch: Christoph Benda/Autor des geomedialen Romans "Senghor on the Rocks", Robert Stockhammer/Literaturwissenschaftler (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 21.00 Uhr, 5. Moskauer Wohltätigkeitsball (Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse) MONTAG, 14. FEBRUAR: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 15. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 16. FEBRUAR: 12.00 Uhr, Bezirksbürgerdienst-Sprechstunde mit StR Oxonitsch (22, Schrödingerplatz 1) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Religiöse Erziehung und Gewalt". Impulsstatement: Univ.-Doz. Dr. Adolf Holl. Podiumsgespräch mit Mag. Zeynep Elibol, Dr. Neda Forghani, Dr. Louise Hecht, Mmag. Christine Mann, Mag. Christoph Örley und Mag. Elmar Türk (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 17. FEBRUAR: 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock, Sitzungssaal) 18.00 Uhr, Veranstaltung GEO DATA CITY: 3-D-Simulationen der Stadt, Augmented-Reality-Projekte, Laser Scanning, archäologische Rekonstruktionen und Real Environments (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) MONTAG, 21. FEBRUAR: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 22. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 23. FEBRUAR: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) DONNERSTAG, 24. FEBRUAR: 15.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka, Dritter Präsident des Wiener Landtages a.D. Heinz Hufnagl und Zweite Präsidentin des Wiener Landtages a.D. Prof.in Erika Stubenvoll durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 18.00 Uhr, Veranstaltung GEO DATA CITY: Kartegrafie und Infodesign - Datenvisualisierung zwischen Macht und Meinungsbildung (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) FREITAG, 25. FEBRUAR: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat MONTAG, 28. FEBRUAR: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 1. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: 29. Wiener Kindervorlesung (für Kinder von 8 bis 12 Jahren) "Wie funktioniert die Wirtschaft". Vortrag: Ulrike Schneider (Rathaus, Festsaal)

