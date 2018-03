Termine am 3. Februar in der "Rathauskorrespondenz"

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -

10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Prof. Dr. Herbert Ludl sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Architekt Dipl.-Ing. Peter Scheifinger, Architektin Dipl.-Ing.in Cornelia Schindler, Architekt Mag. Walter Stelzhammer und Architekt Dipl.-Ing. Johann Winter durch StR Ludwig (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr, Bilanz-Pressekonferenz "Internationale Betriebsansiedlungen in Wien 2010" mit Vbgmin Brauner/René Siegl, GF Austrian Business Agency/Gerhard Hirci, GF der Wirtschaftsagentur Wien (Expat Center, 1, Schmerlingplatz 3) 10.00 Uhr, Gemeinsames Pressegespräch der FPÖ-Wien/NÖ "Skylink - Jetzt muss es Konsequenzen geben" Wie die FP- Landtagsklubs von Wien und NÖ den Flughafen-Sumpf trockenlegen wollen" mit StR DDr. Eduard Schock und Klubobmann der FPÖ-NÖ, Gottfried Waldhäusl (Klub der Freiheitlichen, Rathaus, Stiege 4, Halbstock, Zimmer 243) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19, Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss) 18.00 Uhr, Veranstaltung GEO DATA CITY: Green City - Smart City - Beispiele aus Verkehrsplanung, Energieversorgung und Stadtplanung (Wiener Planungswerkstatt, 1, Friedrich-Schmidt-Platz 9)

