Fünf Produkte gewinnen den ToyAward 2011 der Spielwarenmesse

Nürnberg (ots) -

Fünfzehn Neuheiten spekulierten in der Endrunde auf den ToyAward 2011, fünf haben gewonnen. Zur Eröffnungsfeier der Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg, nahmen die Sieger stolz den Neuheitenpreis in Empfang. Folgende Produkte überzeugten in einem zweistufigen Wahlverfahren die Jury durch Spielspaß, Kreativität, Sicherheit oder durch die Vermittlung von Umweltbewusstsein: Die Gewinner des ToyAward 2011 in fünf Kategorien Kategorie Baby&Infant (0-2 Jahre): Yookidoo - Stack 'N' Spray Fountain / Yookidoo Kategorie PreSchool (3-5 Jahre): Storio / Vtech Electronics Europe GmbH Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre): SPYNET[TM] VIDEO WATCH / Upper Deck International B.V. Kategorie Teenager&Family (über 10 Jahren): Orbis (Basic Set) / Revell GmbH & Co. KG Kategorie SpecialAward: GreenToys: E-Rangers Future Base / PLAYMOBIL geobra Brandstätter GmbH & Co. KG Die Spielwarenmesse lobte in diesem Jahr anlässlich des Sonderthemas Toys go green den SpecialAward: GreenToys aus. Sie akzeptierte als Einreichungen für den ToyAward, sowohl Produkte, die aus ökologischen Materialien hergestellt werden, als auch Produkte, die durch eine Spielidee Umweltbewusstsein unter den Kindern fördern. Der edukative Ansatz, eine Welt aus erneuerbaren Energien zu schaffen, steht bei der E-Rangers Future Base im Vordergrund. Während der Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg vom 3. bis 8. Februar 2011 können die Fachbesucher unter den Gewinnern der fünf Kategorien den Hauptgewinner wählen. Dieser wird zur Schlusspressekonferenz am 08.02.2011 und unter www.toy-award.de bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den Gewinnern des ToyAward 2011, dem Gewinner des Neuheitenpreis der Spielwarenmesse 2011: - Produktbeschreibungen unter www.toy-award.de - Bildmaterial unter www.spielwarenmesse.de/photos

