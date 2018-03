VNEWS schliesst Partnerschaft mit Synaptic Digital, um Spanische Firmen mit einer Internationalen Medienreichweite für Videonachrichtenpakete auszustatten

London (ots/PRNewswire) - Synaptic Digital, die

weltweit führende Multi-Channel-Herstellungs- und Vertriebsplattform für digitale Medien und VNEWS, die Spanische Nachrichten und PR-Agentur der Antena 3 TV / Planeta Multimedia Group, gaben heute die offizielle Phase ihrer Partnerschaft bekannt, welche Spanischen Unternehmen einen internationalen Medienvertrieb für ihre Multimedia-Inhalte über Synaptic Digital's thenewsmarket.com Inhaltsportal bietet. Die Partnerschaft ergänzt die inländischen Produktions- und Vertriebskapazitäten von VNEWS.

Ein Pilotprogramm für diese Partnerschaft im Jahr 2010 hat bereits die globalen Anstrengungen bei der Videodistribution für Marken wie Telefonica, die BBVA Foundation, die Spanische tourismusbehörde Turespana, das Museo Guggenheim Bilbao, das FICOD (International Digital Content Forum), und Kaliber Andalucia Horsing Raid, um nur einige zu nennen, unterstützt. Hunderte von Clips dieser Organisationen wurden von Journalisten aus führenden internationalen Kanälen aufgegriffen, darunter BBC, ABC, Bloomberg, SINA, TFI, ATN, und Euronews, um sie in ihrer Berichterstattung zu verwenden.

"Wir freuen uns, es Spanischen Unternehmen zu ermöglichen, ihre Videobotschaften an über 30.000 aktive Medienkanäle weltweit über den exklusiven Zugang zu thenewsmarket.com, das grösste Inhaltsportal seiner Art, vertreiben zu können", sagte Alberto Goytre, Geschäftsführer bei VNEWS. "Da wir nun die offizielle Phase unserer Partnerschaft erreichen, freut es uns ebenso diese Vertriebsmöglichkeit nun im ersten Quartal dieses Jahres auch für Spanische Unternehmen mit einem erheblichen Preisnachlass anbieten zu können."

"Spanien ist ein wichtiger Markt für uns, sowohl im Hinblick auf Spanische Marken, die wir unterstützen als auch im Hinblick auf die globalen Mediennnutzer, welche Spanische Inhalte suchen. Wir haben bereits ein engagiertes Medienpublikum mit 2.000 Spanisch-sprachigen Journalisten von Nachrichtenorganisationen wie Antena 3, TVE, TV3, Telecinco, ElMundo.es, El Pais.com, LaVanguardia.es, Marca.es, und vielen anderen, welche bereits Inhalte von uns beziehen", sagte Matt Thomson, Managing Director - Europa, Synaptic Digital. "Wir haben weltweit eine Reihe von Partnerschaften mit Wiederverkäufern und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit VNEWS, um unsere Reichweite in Spanien noch zu verstärken."

Um mehr über diese Partnerschaft zu erfahren, besuchen Sie: http:

//videonoticias.es/especial-comunicacion-internacional-de-empresas-es panolas/.

Über die VNEWS Agency:

Die VNEWS Agency wird seit 2006 betrieben und wurde vor kurzem vollständig in den Betrieb der Antena 3 TV / Planeta Multimedia Group in Spanien integriert. Das Unternehmen hat Ausschreibungen für nationale und internationale Nachrichtenverteilung auf der International Exhibition Zaragoza 2008 gewonnen; bei der Madrid 2016 Bewerbung für Olympia; und bei Red.es (Ministerium für Industrie, Tourismus und Handel). Eine ihrer, wenn nicht gar ihre wichtigste Tätigkeit ist die Unterstützung von Spanischen Marken, Unternehmen und Veranstaltungen bei der Produktion und dem Vertrieb ihrer AV Informationen im Ausland.

Über Synaptic Digital:

Synaptic Digital (http://www.synapticdigital.com) hilft den weltweit bekanntesten Marken dabei, ihre Botschaften zu verbreiten. Wir sind der führende Plattform für Multichannel, die Erstellung digitaler Medien und für den Vertrieb für Unternehmen, Organisationen und deren Agenturen. General Motors, Honda, American Express, GlaxoSmithKline, Google, Intel, NATO und Panasonic, um nur einige zu nennen, verlassen sich auf unsere Expertise darin, narrative Marketing Segmente, vermarktete Videotafeln, digitale Redaktionen, und thenewsmarket.com, das weltweit grösste Inhaltsportal, das mehr als 30.000 Nachrichtenkanäle bedient, einzusetzen, um ihre Nachrichten pro aktiv zu managen und sie via Fernsehen, Radio, Web, Blogs, Social Networks und Syndizierungsnetzwerke zu verbreiten. Mit Hauptsitz in New York hat das Unternehmen in privater Hand Niederlassungen in London, Ahmadabad, Atlanta, Beijing, Chicago, Denver, Los Angeles, Mumbai, München, San Francisco und Washington, DC. Zu den Investoren zählen Softbank Capital, Hearst Interactive Media, Battery Ventures, Boldcap Ventures, und High Peak Venture Partners.

