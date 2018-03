"Die Presse"-LEITARTIKEL: Der "Keynesianismus" der Konservativen, von Oliver Pink

Wien (OTS/Die Presse) - Die staatsgläubige Volkspartei - neueste Erkenntnisse aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, ÖIAG-Personalpolitik und allgemeine Wehrpflicht.

Beispiel Nummer eins: Markus Beyrer hat fast sein ganzes bisheriges Berufsleben in der ÖVP beziehungsweise in einer dieser nicht ganz fernstehenden Organisationen zugebracht. Er war in der Wirtschaftskammer tätig, im Kabinett von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und zuletzt Generalsekretär der Industriellenvereinigung. Als es nun daranging, den Chefposten in der Verstaatlichten-Holding ÖIAG neu zu besetzen, setzte sich Beyrer unter 40 Bewerbern gegen Kapazunder wie den früheren Telekom-Austria-Chef Boris Nemsic oder OMV-Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer durch, dem Vernehmen nach hatte sich anfangs auch Stephan Koren, Vizechef der Bawag-PSK, beworben. Nicht, dass fachlich etwas gegen Beyrer zu sagen wäre, böse Zungen mit Insiderwissen behaupten sogar, er hätte bekniet werden müssen, den Job zu übernehmen, für dessen Vergabe im Endeffekt das ÖVP-geführte Finanzministerium zuständig ist.

Beispiel Nummer zwei: Dass sich der Staat aktiv um die Ankurbelung der Wirtschaft zu kümmern hat, diese Ansicht kannte man bisher vorzugsweise von Sozialdemokraten. Ihren Höhepunkt hatte dieser "Austro-Keynesianismus" bekanntlich in der Ära des in den vergangenen Wochen groß gefeierten Bruno Kreisky. Nun hat die ÖVP auf ihrer Klausur in Saalfelden ein "KMU-Paket" vorgestellt, mit dem mittelfristig 3000 und langfristig bis zu 10.000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Dafür sollen die bestehenden Innovationsschecks von 5000 auf 10.000 Euro ausgeweitet werden. Neu geschaffen werden sogenannte Technologieschecks à 1000 Euro und ab dem Jahr 2012 werden zudem "Kreativschecks" à 5000 Euro vergeben. Beispiel Nummer drei: Bei der Wehrpflicht ist die ÖVP unter ihrer derzeitigen Führung zuletzt deutlich von ihrer langjährigen (inoffiziellen) Doktrin abgerückt, im Zweifel einem Freiwilligenheer den Vorzug zu geben vor einer zwangsweisen Vorführung junger Männer zum Präsenzdienst, die dadurch dem Arbeitsmarkt entzogen werden. Der ehemalige Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, der hier anscheinend noch im alten Denken verhaftet ist, forderte daher folgerichtig auch eine Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht.

Die ÖVP und der Staat: Letztlich stehen sich diese dann doch näher, als man gemeinhin annehmen möchte. Der Mensch hat dem Staat zu dienen, dafür kurbelt dieser die Wirtschaft an und besonders verdienstvolle Mitglieder der Gemeinschaft werden dann auch noch mit schönen Posten belohnt, die diese zu vergeben hat. So lassen sich oben genannte Beispiele in einer Kurzversion zusammenfassen. Andererseits: Bei näherer Betrachtung hat wahrscheinlich ohnehin niemand angenommen, dass sich die ÖVP dem Ruf nach dem Staat verweigert, wenn es gerade genehm ist. Österreichs Bauern, die der Volkspartei bekanntlich auch nicht gerade fernstehen, werden das sicher bestätigen können. Und in den Bundesländern, gerade den ÖVP-regierten, ist Anti-Etatismus ohnehin nur dann gefragt, wenn es gegen den Zentralstaat an sich geht, nicht aber um die Institution, die Förderungen und sonstige Wohltaten verteilt.

Dies alles hat natürlich auch mit der Person des ÖVP-Parteiobmanns, mit Josef Pröll und dessen Sozialisation, zu tun. Der Vizekanzler ist persönlich ein überzeugter Befürworter der allgemeinen Wehrpflicht, er hält es für eine Verpflichtung junger Menschen, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, wie es so schön heißt. Geprägt vom Bauernbund und dem Heranwachsen in einer ländlichen, ärmeren Region Österreichs ist für ihn der gesellschaftliche Zusammenhalt letztlich ein wichtigerer Wert als das von keinerlei Fesseln eingeschränkte Fortkommen des Einzelnen. Josef Pröll ist nach wie vor viel eher ein Christlich-Sozialer denn ein Liberaler - trotz manch gegenteiliger Beteuerung in Sonntagsreden.

Und nicht zu vergessen: Zu Josef Prölls Netzwerk gehört seit Langem auch ein gewisser Markus Beyrer. Seit ihrer gemeinsamen Zeit als ÖVP-Kabinettsmitarbeiter. Vertrauen verbindet eben.

Allerdings ist Beyrer durchaus flexibel. Im Jänner 2008 sagte er im "Trend": "Er ist ein Profi mit Handschlagqualität." Damit gemeint war Werner Faymann.

