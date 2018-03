13jähriger Junge aus Deutschland spricht vor den Vereinten Nationen zur Eröffnung des Internationalen Jahres der Wälder

Gründer der Schülerinitiative Plant-for-the-Planet als Redner nach New York eingeladen Felix Finkbeiner sprach heute bei der Eröffnung des Internationalen Jahres der Wälder im Rahmen der 9. Sitzung des Waldforums der Vereinten Nationen (UNFF) in New York. Der 13-jährige Gründer von Plant-for-the-Planet aus Bayern stellte die Beweggründe und Ziele der Schülerinitiative vor und rief alle Kinder dazu auf, sich im Kampf für ihre Zukunft weltweit zusammenzuschließen. Von den Erwachsenen forderte er eindringlich, im Kampf gegen die Klimakrise nicht mehr nur zu reden, sondern endlich zu handeln. Plant-for-the-Planet setzt sich seit 2007 für eine Gesamtreduktion der CO2-Emissionen und für Klimagerechtigkeit im Sinne einer einheitlichen Verteilung dieser Emissionen auf alle Menschen ein. Besonders wichtig ist den Kindern dabei der Aspekt, dass die Folgen der Klimakrise die ärmeren Länder ungleich stärker treffen. Sie wollen in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen. Jeder Baum entzieht der Atmosphäre nicht nur CO2, sondern ist auch ein Symbol für Klimagerechtigkeit. "Wir Kinder wissen, dass unsere Zukunft in großer Gefahr ist", sagte Felix. "Wir werden selbst aktiv, da wir das Vertrauen in die Erwachsenen verloren haben." Mit dem Internationalen Jahr der Wälder weisen die Vereinten Nationen auf die Notwendigkeit hin, den Wald als wichtigen Lebensraum und Schutz für Klima, Wasser und Boden nachhaltig zu bewirtschaften, zu erhalten und zu entwickeln - zum Nutzen heutiger und künftiger Generationen. Die Kinder setzen große Hoffnung in diese Initiative: Sie wollen die öffentliche Aufmerksamkeit für den größten CO2-Speicher nutzen, ihrem Anliegen eine deutliche Stimme zu geben. So werden sie ihre Aktivitäten intensivieren und sich auch international noch stärker engagieren. Weitere Informationen unter: http://plant-for-the-planet.org/press-area facebook: stop talking. start planting. http://www.presseportal.de/go2/start-planting

