Trauerfeier für Bernd Eichinger in München

München (ots) -

Die Trauerfeier für Bernd Eichinger wird am Montag, 7. Februar, um 11 Uhr in der St. Michaelskirche in München stattfinden. Wir bitten darum die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

JUST PUBLICITY GmbH

Tel. 089 - 20 20 82 60

Mail: info @ just-publicity.com