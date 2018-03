Lukas Mandl begrüßt die Offensive für den leistungsbereiten Mittelstand

ÖAAB-Generalsekretär: "Bei der ÖVP wissen die Menschen in Österreich, woran sie sind: Wir kämpfen für den Aufschwung, das Wirtschaftswachstum und damit für mehr gute Arbeitsplätze"

Wien, 02. Februar 2011 (OTS) "In unserem Land gibt es

Innovation und Potenziale, die es zu unterstützen und zu fördern gilt. Finanzminister Josef Pröll und das ÖVP-Regierungsteam zeigen Weitblick und erkennen die Zeichen der Zeit, indem sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Mittelstandes unterstützen", so LAbg. Mag. Lukas Mandl, Generalsekretär des Arbeitnehmerinnen-und Arbeitnehmerbundes ÖAAB in der ÖVP, zur Mittelstands-Offensive des ÖVP-Regierungsteams. ****

"Die leistungsbereiten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind eine unverzichtbare Stütze der Gesellschaft. Dem Mittelstand die Chance zu geben, seine Stärken zu entfalten, ist das Gebot der Stunde. Die Mittelstands-Offensive kommt genau zur rechten Zeit. Nach der Krise der vergangenen Jahre, die durch Konjunkturpakete abgefedert werden konnte, gilt es, den Aufschwung zu nützen und gute Arbeitsplätze zu schaffen", betont Mandl weiter.

"Durch die gute Arbeit der Menschen in diesem Land, durch Ideenreichtum und die richtigen Rahmenbedingungen, die durch die Mittelstands-Offensive gegeben werden, ist Österreich am richtigen Weg", so der Generalsekretär abschließend.

