Mitterlehner: Neue Rohstoff-Strategie erhöht Versorgungssicherheit

Wichtiger Schritt, um Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und Versorgung mit knappen Rohstoffen zu sichern

Wien/Brüssel (OTS/BMWFJ) - Wirtschafts- und Energieminister Reinhold Mitterlehner begrüßt die heute in Brüssel präsentierte Rohstoff-Initiative der Europäischen Kommission. "Eine abgestimmte EU-Rohstoff-Strategie erhöht die Versorgungssicherheit für österreichische und europäische Unternehmen. Je rascher wir diese Initiative in konkrete Maßnahmen umsetzen, desto besser. Wir dürfen nicht zulassen, dass der aktuelle Aufschwung der Wirtschaft durch knappe Ressourcen verlangsamt wird", betont Mitterlehner. "Durch einen koordinierten europäischen Ansatz können wir handelsverzerrende Maßnahmen einzelner Lieferländer besser bewältigen. Gleichzeitig müssen wir noch stärker darauf drängen, dass die WTO-Spielregeln für die Handelspolitik eingehalten werden", so Mitterlehner.

Mit der Rohstoff-Strategie hat die EU erstmals ein umfassendes Konzept zu diesem Thema vorgelegt, das sich auf drei Säulen stützt. Neben der Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen beim Zugang zu Rohstoffen in Drittstaaten sei auch ein effizienterer Einsatz der Ressourcen dringend notwendig. "Wir müssen knappe Rohstoffe in allen Bereichen effizienter einsetzen, um die Versorgung nachhaltig sicherzustellen. Das macht unsere Unternehmen wettbewerbsfähiger und hilft uns beim Erreichen der Energie- und Klimaziele", sagt Mitterlehner. Wichtig sei auch die weitere Unterstützung einer nachhaltigen Versorgung mit Rohstoffen aus europäischen Quellen.

