VP-Korosec: Grünphasen bei Ampelschaltungen für Senioren viel zu kurz

Einrechnung der Räumzeit ist nicht akzeptabel

Wien (OTS) - "Wiener Seniorinnen und Senioren haben ein Recht auf Sicherheit im Straßenverkehr. Sie sollen bei allen Ampeln in Wien innerhalb der Grünphase die gegenüberliegende Straßenseite erreichen können", fordert die Seniorensprecherin der ÖVP Wien, LAbg. Ingrid Korosec. Es sei für sie völlig inakzeptabel, die sogenannte Räumzeit, in der die Ampel bereits rot signalisiere, aber der Querverkehr noch angehalten wird, bei der Kalkulation der Gehgeschwindigkeit der Fußgänger einzurechnen. Die Frage, wie lange die Räumzeit konkret dauert, konnte in der heutigen Sitzung des Verkehrsausschusses nicht einmal annähernd beantwortet werden, empört sich die VP-Abgeordnete.

Im Besonderen sei anzumerken, dass der schriftliche Antrag, dessen bereits 3. Bericht heute im Verkehrsausschuss behandelt wurde, schon im Jahr 2007 eingebracht wurde! "Dieses Vorgehen zeigt, wie ernst die Anliegen der Wiener Bürger durch eine Rot-Grüne Stadtregierung genommen werden", so die VP-Seniorensprecherin.

Seniorinnen und Senioren könnten mitunter nicht mehr so zügig die Straßen überqueren, auch Menschen mit Behinderung benötigen oft etwas mehr Zeit und sind daher auf eine ausreichend lange programmierte Grünphase der Ampeln angewiesen, erklärt Korosec. "Die Wiener Stadtregierung hat umgehend dafür zu sorgen, dass die Länge der Grünphasen in Sekunden genau der Länge des Schutzweges in Metern entspricht - und zwar ohne Einrechnung der Räumzeit. Sicherheit im Straßenverkehr hat für mich oberste Priorität, das muss auch der zuständigen Stadträtin Vassilakou ein Anliegen sein", so Korosec abschließend.

