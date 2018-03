Szene Bunte Wähne Tanzfestival geht auf Entdeckungsreise

Wien (OTS) - Das Motto des diesjährigen, nunmehr 14. Szene Bunte Wähne Tanzfestivals für junges Publikum steht im Zeichen der Neuentdeckungen und Newcomer. Das Sujet des Festivals erinnert an kleine Lebensformen aus noch unergründeten Winkeln des Meeres und führt in die "Tiefen des Tanzozeans". Im Zeitraum von 25. Februar bis 5. März 2011 finden insgesamt 23 Veranstaltungen statt. Den Raum dafür bieten, wie auch in den letzten Jahren, die drei Kooperationshäuser Dschungel Wien (7., Museumsplatz 1), Brut im Künstlerhaus (1., Karlsplatz 5) und WUK (9., Währinger Straße 59). Ensembles aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Österreich präsentieren spannende, inspirierende Tanz- und Performancestücke für junges Publikum.

Mit dem Fokus auf NachwuchskünstlerInnen zeigt das Festival die Produktionen "Das erste Mal". Zu ihnen gehört auch das Eröffnungsstück "Santa Sangre ...und das Schwert des Damokles" der neuen Tanzkompanie Plan-D. Die erste der insgesamt drei Vorführungen beginnt am 25.2. um 10.00 Uhr im Dschungel Wien und ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt das Festival mit den Produktionen des "Planet Flanders". Vom 24. September 2010 bis 3. Juli 2011 sind in Österreich über 60 Theater- und Tanzaufführungen für junges Publikum aus Flandern zu sehen. In diesem Rahmen zeigt das Szene Bunte Wähne Tanzfestival vier Vorstellungen mit vielversprechenden flämischen KünstlerInnen.

Mit dem Offspring-Progamm im Rahmen von unterschiedlichen Kulturvermittlungsprojekten bietet das Tanzfestival der heimischen Tanzszene frische Impulse für ihre Arbeit. Im letzten Jahr war das Szene Bunte Wähne Tanzfestival mit einer Auslastung von 90 Prozent sehr erfolgreich. Die 25 Vorstellungen wurden von rund 5.000 Besuchern verfolgt.

Weitere Informationen und Details zum Programm unter www.sbw.at (Schluss) tai

