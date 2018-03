SP-Krotsch: FGM nicht tolerieren! Wir kämpfen gemeinsam gegen brutale Gewalt an Frauen!

Frauensekretärin der SPÖ Wien zum internationalen Tag gegen FGM

Wien (OTS/SPW) - "Weltweit leiden etwa 155 Millionen Frauen ein Leben lang unter psychischen und physischen Qualen aufgrund einer vollzogenen Genitalverstümmelung. FGM ist eine alte Tradition, die alle gesellschaftlichen Schichten betrifft, nicht religiös begründet ist und auch bei uns in Europa und Österreich passiert. Umso wichtiger ist es, auf diese Grausamkeit aufmerksam zu machen, die eine besonders brutale Form der Gewalt gegen Mädchen und Frauen darstellt", unterstrich die Frauensekretärin der SPÖ Wien, LAbg. Nicole Krotsch am Mittwoch zum internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM) am 6. Februar.****

"Laut Amnesty International sollen drei Millionen Frauen jährlich einer Genitalverstümmelung unterzogen werden, das sind etwa 8.000 pro Tag. Daher ist eine umfassende Aufklärung und Beratung unbedingt notwendig, um klar zu machen, dass Genitalverstümmelung eine immense physische und psychische Schädigung ist. Dieses Tabuthema muss endlich aufgebrochen werden! Für die Wiener SPÖ Frauen ist FGM nicht tolerierbar und wir kämpfen weiterhin gemeinsam gegen diese brutale Gewalt an Frauen. Denn jede Frau soll in Würde und selbstbestimmt mit ihrer Sexualität umgehen dürfen", betonte Krotsch. So setzt die Stadt seit Jahren Maßnahmen, um gegen Genitalverstümmelung vorzugehen und aufzuklären. Zum Beispiel im Zuge einer medizinischen Beratungsstelle im FEM Süd mit einem besonderen Fokus auf Frauen mit Migrationshintergrund, oder durch spezielle Leitfäden für ÄrztInnen, Pflegepersonal, LehrerInnen.

Der 6. Februar sei ein wichtiger jährlicher Tag der Erinnerung, um die Gesellschaft zu sensibilisieren: "Aber die endgültige Abschaffung der Genitalverstümmelung erfordert umsichtige Investitionen in eine selbstständige Zukunft der Frauen. Die Bekämpfung von Armut und Investitionen in die Bildung sind daher der Schlüssel um Frauen in ihrer Eigenständigkeit zu fördern und somit auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen dieses grausame Ritual", stellte Krotsch abschließend fest. (Schluss) nk

