ANSCHOBER: Freitag Aktionstag - ein Tag ohne Plastiksackerl

Immer mehr Unterstützung für Verbot von Plastiksackerl, um Mülllawine zu verringern

Linz (OTS) - Die Aktionsgruppen für ein Verbot der Plastiksackerl rufen auf Facebook für Freitag zu einem Aktionstag gegen Plastiksackerl auf, Oberösterreichs Umweltlandesrat unterstützt diesen Aufruf: "Einen Tag versuchen gezielt darauf zu verzichten, Erfahrungen sammeln, bewusst mit der Verwendung von Verpackung umzugehen. Das ist das Ziel dieses Aktionstages." Anschober lädt BürgerInnen dazu ein, ihre Erfahrungen mitzuteilen: "Ich werde für Freitag auf meiner Homepage eine Kommunikationsplattform einrichten."

Die Fakten sprechen für sich: österreichweit fallen derzeit pro Jahr rd. 350 Mio. Plastiksackerl an, in OÖ rund 59 Millionen - pro Kopf macht dies 42 Plastiksackerl pro Jahr. Das verschwendet Öl und Energie und verursacht unnötige CO2-Emissionen.

Umwelt-Landesrat Rudi Anschober fordert von Umweltminister endlich konkrete Maßnahmen: "Dieser Fehlentwicklung muss die Politik gegensteuern. Ich erwarte mir daher von Umweltminister Berlakovich mehr Aktivitäten. Berlakovich muss den UmweltreferentInnen der Bundesländer bei deren Konferenz am 10. Juni in Tirol darüber informieren:

- ob er eine Initiative für ein bundesweites Verbot startet;

- ob er innerhalb der EU gemeinsam mit Italien und Frankreich eine Initiative für ein europaweites Verbot oder ein Ermöglichen von nationalen Alleingängen startet;

- welche konkreten Maßnahmen der Umweltminister startet, um Mehrwegverpackungen in Österreich wieder zu stärken, damit Ölverbrauch und Energieverschwendung zu verringern und statt Wegwerfmentalität Klimaschutz zu verwirklichen."

