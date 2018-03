EU-Projekt zur Schaffung von Koordinationseinheiten für operative polizeiliche Zusammenarbeit in Südosteuropa

Regionale Unterstützung für die Stärkung der südosteuropäischen Initiative für Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzübergreifenden Kapitalverbrechen/ Schwerverbrechen

Wien (OTS) - "Mehr Sicherheit am Balkan bedeutet auch mehr Sicherheit für Österreich. Dazu engagiert sich Österreich beim EU-Projekt SECI/SELEC (Southeast European Cooperative Initiative) und nimmt eine wichtige Rolle bei der Heranführung süd- und südosteuropäischer Länder an den europäische Sicherheitsstandards ein. Dadurch wird ein effizientes und dynamisches Werkzeug im Kampf gegen das grenzübergreifende Kapital- und Schwerverbrechen geschaffen", sagte Klaus Mits, Abteilungsleiter im Bundeskriminalamt, anlässlich des derzeit in Wien stattfindenden Workshops.

Am 1. bis 3. Februar 2011 findet in Wien ein Workshop anlässlich des EU-Projektes SECI/SELEC statt. Die auf 24 Monate angelegten Projektaktivitäten dienen zur regionalen Unterstützung der SECI/SELEC-Kapazitäten bei der Prävention und Bekämpfung der organisierten Kriminalität am Westbalkan und der in der Türkei. Bestehende Mechanismen werden dabei mit EU-Richtlinien und Best Practice-Modellen in Einklang gebracht.

"Wir verfolgen folgende Ziele: die Verbesserung der grenzüberschreitenden Kooperation gegen die grenzübergreifende Kriminalität in Südosteuropa, das Entwickeln von Expertisen und die Bildung von Kapazitäten, um effektiv die Werkzeuge EUROPOLs einsetzen zu können, damit die Bedrohung durch die Kriminalität in den Regionen eingeschätzt werden kann sowie ist die Zusammenarbeit von SECI/SELEC Kontaktstellen mit und innerhalb der ILECUs (International Law Enforcement Coordination Units) zu gewährleisten", sagte Klaus Mits im Rahmen der Pressekonferenz.

Die Leitung des Projektes hat das Ministerium für Administration und Inneres in Rumänien übernommen. Partner in diesem Projekt sind Italien und Österreich. Als weitere Unterstützer fungieren EUROPOL und SECI (Polizei- und Zollbehörden aus 13 Ländern in Südost-Europa). Gefördert wird das Vorhaben durch die Europäische Kommission.

"Bei der Schaffung dieser Netzwerke werden sich die Experten konsequent an EU-Standards orientieren. Bewährte Praktiken der EU-Mitgliedstaaten sollen ebenso einfließen, wie auch die Einhaltung von internationalen Regeln und Standards im Rahmen der Polizeikooperation geachtet werden soll", betonte Mits.

Österreich hat bereits während des EU-Vorsitzes im 1. Halbjahr 2006 einen Hauptschwerpunkt auf Südosteuropa gelegt. Dabei wurde zunächst mit den Staaten im Umfeld der EU eine "Partnerschaft für die Sicherheit" gegründet. "Auf dieser Basis wurde dann unter österreichischem Vorsitz eine neue EU-Sicherheitsstrategie zum Westbalkan erarbeitet - mit ganz konkreten Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität, Korruption und illegale Migration sowie zur Terrorismusprävention", erläuterte Mits.

Ein Höhepunkt während der EU-Präsidentschaft war die Unterzeichnung der Polizeikooperationskonvention für Südosteuropa am 5. Mai 2006 in der Wiener Hofburg. "Auf dieser Grundlage arbeiten die beteiligten südosteuropäischen Staaten seither konsequent auf die Erreichung von Schengen-Standards in der polizeilichen Zusammenarbeit hin. Für sie wurde dabei mit der Errichtung von ILECUs ein wichtiger Meilenstein gesetzt ", sagte Mits.

Rückfragen & Kontakt:

Bundeskriminalamt

Oberst Helmut Greiner

Tel.: +43-(0)664-8132128

mailto: helmut.greiner @ bmi.gv.at