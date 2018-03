14. Februar ist Valentinstag: Blumen als Glücksbringer schenken

Neue AMA-Broschüre unterstützt Gärtner und Floristen

Wien (OTS) - Genau rechtzeitig zum Valentinstag erscheint die AMA-Broschüre "Glücksbringer Schnittblumen". Sie ist in einer Auflage von 200.000 Stück erschienen und liegt in den nächsten Wochen bei den heimischen Gärtnern und Floristen auf. Die Broschüre umfasst 20 Seiten und kann auch kostenfrei über den AMA-Webshop (http://shop.ama-marketing.at/) bestellt werden - solange der Vorrat reicht. Sowohl für Fachleute als auch für Hobbygärtner zahlt es sich darüber hinaus immer aus, auf der ständig aktualisierten Garten-Service-Plattform www.zumgaertner.at vorbeizuschauen.

Da blüht Ihnen was!

"Bunte Blumen öffnen jedes Herz. Ob man nun liebe Menschen mit einem freundlichen Strauß überrascht oder das eigene Zuhause mit zauberhaften Blüten dekoriert - Schnittblumen machen das Leben einfach schöner. In dieser Broschüre erfahren Interessierte alles Wissenswerte über Schnittblumen. Auch Tipps, wie die Pflanzen länger frisch bleiben, sind dort zu finden. Außerdem haben die heimischen Gärtner und Floristen immer schöne Ideen für florale Präsente. Die Broschüre begleitet Blumenliebhaber durch das ganze Jahr und lässt Pflanzen in allen Lebenslagen sprechen. Da blüht Ihnen was - nämlich Glück auf allen Ebenen", erläutert Micaela Schantl, AMA-Blumen-Managerin, die neue Broschüre.

So bringen Blumen Glück: Das 1 x 1 der Schnittblumenpflege

Die Broschüre liefert wertvolle Tipps über Auswahl, Kauf, Transport und Pflege von Schnittblumen. So ist ein kurzer und möglichst kühler Transport zu empfehlen. Bei längeren Fahrten ist eine Wasserversorgung von Nutzen. Zudem sollte eine saubere Vase und Frischhaltemittel in der richtigen Dosierung (10 g je Liter Wasser) verwendet werden. Es wird geraten, Blätter bis zum Wasserrand zu entfernen und für einen schrägen Anschnitt der Stängel mit einem scharfen Messer zu sorgen. Verwelktes sollte entfernt werden. Weiters wird empfohlen, die Sträuße nachts an einen kühlen Ort mit über 3 Grad C zu stellen.

Fachhandel punktet besonders zu hohen Blumen-Festtagen

"Zu besonderen Anlässen, wie etwa Valentinstag oder Muttertag, kann der Fachhandel als Einkaufsquelle besonders punkten. In den Gärtnereien und Blumengeschäften erwarten die Kundinnen und Kunden individuelle Beratung und einen ganz besonderen Service. Im Schnittblumenbereich bedeutet dies zum Beispiel die liebevolle und professionelle Gestaltung eines besonderen Gebindes, das man sich und anderen vielleicht nicht alle Tage gönnt. Aber auch außergewöhnliche Verpackungen oder schmückendes Beiwerk machen den Festtagsstrauß zu etwas ganz Besonderem und individuell Unverwechselbarem", so Stephan Mikinovic, Geschäftsführer der AMA Marketing.

Valentinstag: Die Geschichte dahinter

Dieser Tag der Liebe und der Freundschaft hatte in England und Nordamerika schon lange Tradition, bevor er nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Mitteleuropa zelebriert wurde. Dem Mythos nach geht der Brauch auf Bischof Valentin zurück. Unklar ist allerdings, ob auf den italienischen Bischof aus dem dritten Jahrhundert oder einen anderen bayerischen Bischof gleichen Namens aus dem fünften Jahrhundert.

Ersterer jedenfalls soll der Legende nach Verliebte heimlich christlich getraut haben, unter ihnen auch Soldaten, die nach dem damaligen kaiserlichen Befehl unverheiratet bleiben mussten. Bei der Trauung schenkte er dem jungen Paar Blumen aus seinem Garten. Die Ehen, die von ihm geschlossen wurden, standen der Überlieferung nach unter einem besonders guten Stern. Der Bischof selbst wurde wegen seines christlichen Glaubens jedoch enthauptet und ging als Märtyrer in die Geschichte ein. Heute gilt er als Patron der Reisenden, der Imker, der Jugend und vor allem als Garant der guten Heirat.

Aber auch eine heidnisch-römische Variante des Mythos könnte Gefallen finden. Der Brauch, am Valentinstag Blumen zu schenken, deutet demzufolge auf den Geburtstag der römischen Göttermutter Juno hin, die gemeinsam mit ihrem Gatten, Göttervater Jupiter, den Olymp anführte. Der Göttin wurden an ihrem Geburtstag üppige Blumenopfer dargebracht.

