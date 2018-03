ÖVP-Arbeitsklausur I – Josef Pröll: Aufschwung, Wachstum, Arbeitsplätze stehen für die ÖVP 2011 im Mittelpunkt

Turbo für noch mehr Wachstum zünden – Schwerpunkt liegt beim Mittelstand – 30.000 zusätzliche Arbeitsplätze für 2011

Saalfelden, 02. Feber 2011 (ÖVP-PD) "Aufschwung, Wachstum, Arbeitsplätze stehen im Zentrum unserer Politik für das Jahr 2011", so Finanzminister Josef Pröll im Rahmen einer Pressekonferenz bei der Arbeitsklausur des ÖVP-Regierungsteams in Saalfelden. "In der schwersten Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren haben wir Akutmaßnahmen gesetzt, um Österreich schneller als andere Länder durch die Krise zu führen. Dabei ging es uns um die Menschen, um ihre Arbeitsplätze. Das ist uns gelungen, jetzt spüren wir den Aufschwung", verweist Josef Pröll auf die erfreulichen Budgetdaten für 2010 und die positiven Wirtschaftsprognosen für 2011. "Auch jetzt geht es uns um die Menschen. Unser Ziel für 2011 ist daher klar: 30.000 zusätzliche Arbeitsplätze, ein Beschäftigungsstand von insgesamt 3,3 Millionen Menschen. Dafür arbeiten wir." ****

Den Schwerpunkt ihrer Bemühungen legt die ÖVP dabei ganz klar auf den Mittelstand. "Es sind gerade die kleinen und mittleren Betriebe, insgesamt immerhin 99,7 Prozent aller österreichischen Unternehmen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden", so der Finanzminister, und weiter: "Genau hier wollen wir mit einer Mittelstandsoffensive den Wachstumsturbo zünden. Hier gilt es Förder- und Innovationspotenziale zu heben, bürokratische Hürden abzubauen, aber auch Mut zum Unternehmertum in den Köpfen der Menschen zu verankern". Die Details zur Mittelstandsoffensive präsentierte im Anschluss Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner.

Als zweiten wichtigen Schwerpunkt verwies der Finanzminister

auf die ÖIAG: "Ich bin froh über die gestrige klare Entscheidung. Mit dieser Weichenstellung ist der Weg für ein modernes Management für staatsnahe Unternehmen frei." Nun ist es wichtig, dass sich die neue ÖIAG-Führung damit beschäftigt, wie solch ein modernes Management im staatsnahen Bereich gestaltet werden kann, "denn hierbei geht es nicht zuletzt auch darum, Österreichs Unternehmer, etwa durch Expertisen, aktiv zu unterstützen", so Finanzminister Josef Pröll, und abschließend: "Unser heutiges Signal ist klar: Uns geht es um die Menschen. Uns geht es um Aufschwung und Wachstum, für ihre Arbeitsplätze."

