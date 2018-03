morgen.rot-Offensive im Frühjahr

Bisher größter inhaltlicher Diskussionsprozess in der SPÖ Oberösterreich

Linz (OTS) - Begeistert zeigt sich SPÖ-Landesvorsitzender LH-Stv. Josef Ackerl vom Schwung, den der Erneuerungsprozess morgen.rot schon bisher in die Partei gebracht hat. "Jetzt gehen wir konsequent den nächsten Schritt: Es geht um die Inhalte. Bei den "morgen.rot-Foren" in allen Bezirken werden im Frühjahr Zukunftsfragen zu den Themen Integration, Gesundheit, Bildung, Arbeit und sozialdemokratische Kommunalpolitik diskutiert", so Ackerl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Landesgeschäftsführern Christian Horner und Roland Schwandner.

Zu den Diskussionsforen sind alle Parteimitglieder eingeladen. Das ehrgeizige Ziel der SPÖ dabei ist, wieder auf breiter Basis Inhalte und Positionen zu diskutieren. Mit den Foren soll wieder eine neue Qualität der inhaltlichen Diskussion in der SPÖ Oberösterreich erreicht werden.

"Beteiligung bringt Begeisterung" ist eine zentrale Botschaft, die aus den Rückmeldungen der Kritikphase von morgen.rot abgeleitet werden kann. Das wird auch ernst genommen und im Frühjahr eine ehrgeizige Veranstaltungsreihe gestartet, um mit den Mitgliedern der SPÖ OÖ gemeinsam inhaltliche Standpunkte festzulegen. "Neben der Beteiligung ist aber auch das gemeinsame Austauschen von Ideen und das gegenseitige Kennenlernen von großer Bedeutung", so Landesgeschäftsführer Schwandner.

Auch der Landesvorstand hat vergangenen Samstag bei seiner Klausur an neuen Projekten und Veränderungen in den Strukturen gearbeitet. So schließt sich der Kreis von den Mitgliedern in den Orten bis zu den Landesvorstandsmitgliedern - und die Anzahl an Umsetzungsprojekten wächst ständig an.

"Der durch morgen.rot gestartete Diskussionsprozess wird von vielen AktivistInnen geschätzt und unterstützt - so haben wir mittlerweile 107 ausgetretene Mitglieder wieder zu einem Eintritt überzeugen können", freut sich Landesgeschäftsführer Horner. "Die Mitglieder merken, dass wir ihre Meinung ernst nehmen", so Horner.

In der ersten Phase von morgen.rot war ein großer Kritikpunkt die mangelnde Möglichkeit der einzelnen Mitglieder, bei den Inhalten der SPÖ mitzureden. Mit den morgen.rot Foren trägt die oberösterreichische SPÖ die Diskussion in alle Bezirke und startet so den bisher größten inhaltlichen Diskussionsprozess in der SPÖ Oberösterreich. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht die politische Prominenz oder wissenschaftliche Studien. Es zählt die Meinung der Mitglieder und ihre Ideen.

Insgesamt finden von 7. Februar bis 27. April 16 Großveranstaltungen in allen Bezirken statt. Dabei veranstalten immer zwei benachbarte Bezirke gemeinsam zwei morgen.rot:Foren. ExpertInnen sorgen bei jeder Veranstaltung für den fachlichen Input.

Die so gesammelten Stellungnahmen und die Inputs aus den Veranstaltungen werden bei den morgen.rot:Konventen im Mai und Juni präsentiert. Dort wird auf Wahlkreisebene mit ExpertInnen zum Thema diskutiert, Ideen für die weitere Vorgehensweise bei der Parteierneuerung gesammelt. Am morgen.rot Kongress im Oktober stehen die auf dieser Grundlage ausgearbeiteten Papiere nochmals zur Diskussion. In diesem Rahmen findet auch die Antragskonferenz zum Parteitag statt. Beim Landesparteitag am 19. November werden die gemeinsam erarbeiteten Positionen dann beschlossen.

Diese Bemühungen, die Partei zu demokratisieren und Mitbestimmung auf breiter Basis sicherzustellen, werden keine einmaligen Aktionen bleiben. Die morgen.rot:Foren sollen ständig evaluiert und weitergeführt werden. "Die intensive inhaltliche Diskussion mit den Mitgliedern wird ein fester Bestandteil des Parteilebens bleiben. Unser Ziel ist es, eine politische Partei zu werden in der aktiv diskutiert wird und die von der Auseinandersetzung mit ihren Mitglieder lebt", stellt Ackerl fest.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Oberösterreich, Medienservice

Gerald Höchtler

Tel.: (0732) 772611-22

gerald.hoechtler @ spoe.at