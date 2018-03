Leichtfried zu EU-Passagierdaten: "Wir dürfen nicht in eine Sicherheits-Hysterie verfallen!"

SPÖ-EU-Delegationsleiter beurteilt Ankündigung der EU-Kommission kritisch

Wien (OTS/SK) - Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten und Mitglied im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments, warnt angesichts der Ankündigung von EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström vor einer neuen "Sicherheits-Hysterie". "Wir dürfen uns von der Angst vor Terrorismus nicht derart vereinnahmen lassen, unsere bürgerlichen Freiheiten aufs Spiel zu setzen. Dass etwa die Sonderwünsche bei der Verpflegung an Bord bis zu fünf Jahre gespeichert werden sollen, führt höchstens zu mehr Bürokratie, aber nicht zu mehr Sicherheit", so Leichtfried am Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Der EU-Abgeordnete fordert die Kommission einmal mehr auf, sich der wirklichen Problemen in Europa anzunehmen. Zum Hintergrund: Beim Vorschlag der EU-Kommission geht es um rund 19 Angaben, die gespeichert werden sollen: Von Passagieren, die von Europa ins außereuropäische Ausland fliegen oder auf dem Luftweg in die EU einreisen. Diese Daten erheben die Airlines bei der Buchung der Tickets: Name des Passagiers, die Rechnungsadresse, die Art und Weise der Zahlung, gegebenenfalls Kreditkartennummer, Vielflieger-Programm, Sonderwünsche bei der Verpflegung an Bord etc. Für Reisende in die USA verlangen die amerikanischen Behörden diese Angaben bereits. Nun will Europa nachziehen. Die Daten sollen nach Vorschlag der Kommission bis zu fünf Jahre gespeichert werden. (Schluss) bj

