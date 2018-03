LR Dobernig; Neuer Stadttheater-Intendant wird am 6. Februar gekürt

Insgesamt 90 Bewerberinnen und Bewerber - Hearing im Kärntner Landesarchiv

Klagenfurt (OTS/LPD) - Im Kärntner Landesarchiv wird am kommenden Sonntag die neue Intendantin bzw. der neue Intendant des Klagenfurter Stadttheaters gekürt. Sie bzw. er wird das Haus ab der Spielsaison 2012/13 führen. Das gibt der Vorsitzende des Theaterausschusses, Kulturlandesrat Harald Dobernig, heute, Mittwoch, bekannt. "Insgesamt haben sich 90 Bewerberinnen und Bewerber für die Nachfolge von Stadttheater-Intendant Josef E. Köpplinger gemeldet. Das ist für mich ein Zeichen, welchen guten Ruf das Klagenfurter Stadttheater in der Kunst- und Kulturszene genießt. Es ist zu Recht ein kulturelles Aushängeschild Kärntens", betont Dobernig.

Von der Expertenkommission unter Führung von Ex-Staatsoperndirektor Ioan Holender wurden bereits 12 Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt und vom Theaterausschuss Mitte Dezember bestätigt. Sie stellen sich am Samstag, dem 5. Februar, einem Hearing durch die Expertenkommission, in welchem die besten fünf Bewerber ausgewählt werden. Diese stellen sich am Sonntag dem abschließenden Hearing vor dem gemeinsamen Theaterausschuss von Land Kärnten und Stadt Klagenfurt.

Besonderen Dank richtet Dobernig an die Mitglieder der Expertenkommission, die bisher hervorragende Arbeit geleistet hätten. "Es freut mich, dass wir unbestrittene Fachleute für die Expertenjury gewinnen konnten. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam die bestmögliche Auswahl für die neue künstlerische Leitung des Stadttheaters treffen werden. Jeder einzelne der zwölf Kandidaten hat seine Vorzüge und wäre eine Bereicherung für das Stadttheater", so der Kulturreferent.

Neben Ioan Holender gehören der Expertenkommission Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann, Direktor Robert Meyer von der Volksoper Wien, der ehemaligen Intendant der Grazer Oper, Jörg Kossdorff, Intendantin Brigitte Fassbaender vom Tiroler Landestheater sowie Josef E. Köpplinger und Heide Rabal vom Stadttheater an. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

Tel.: 05- 0536-22 852

http://www.ktn.gv.at