Europäische Energiestrategie bis 2020: Beitrag und Rolle der kleinen und mittleren Energieversorgungsunternehmen (KMU)

Veranstaltung des EVME in Brüssel mit EU-Energiekommissar Oettinger

Graz/Brüssel (OTS) - "Die Fachtagung fand Montagabend unter

Beisein des EU-Kommissars Günther Oettinger, Kommissar für Energie in Europa statt. In der Diskussion an der die Abgeordneten des Europaparlaments Paul Rübig, Herbert Dorfmann und Jorgo Chatzimarkakis, der zuständige Direktor für Energieangelegenheiten in der Kommission, Heinz Hilbrecht und der EVME-Vertreter Manfred Wehr von den Stadtwerken Judenburg in Österreich teilnahmen, wurden die brennendsten Fragen erörtert", erklärt Fritz Schweiger, Vorstandssprecher des EVME.

"Der leitungsgebundenen Energieversorgung steht europaweit ein fundamentaler Wandel bevor. Dies gilt für die großen Erzeugungsanlagen und Übertragungsnetze genauso wie für die vielen kleineren, dezentral strukturierten Versorgungs- und Netzstrukturen", führt Schweiger weiter aus.

Mit den europäischen Zielen der Energiestrategie bis 2020, die u.a. den Ausbau der Erneuerbaren Energien und effizienter Kraftwärmekopplungssysteme massiv vorantreiben, werden die dezentralen Erzeugungseinheiten wieder verstärkt an Bedeutung gewinnen. Die Energieflussrichtung erfolgt dann zunehmend in alle Richtungen.

Für den erfolgreichen Umbau der bestehenden Versorgungssysteme ist zwingend eine intelligente Vernetzung von Leitungs-, Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten erforderlich. Dies bedingt eine enge Verknüpfung zwischen Energiewirtschaft und Informationstechnologie zum "Internet der Energie" in Form von Smart Grids.

"Mit den nun vorgesehenen Smart Grids sind Milliardeninvestitionen in die Energieinfrastruktur verbunden und es liegt an der Politik auch für entsprechende kunden- und unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen zu sorgen damit die eingesetzten Mittel den größten Nutzen stiften. Dazu gehören neben klaren Vorgaben, aufgrund von Praxistests, auch Direktiven damit Unternehmen sinnvoll und effizient Investitionen in ihre Nieder- und Mittelspannungsnetze tätigen können. Erste Testanordnungen belegen, dass ein Smart Grids-System den Gewerbe- oder Industriekunden deutlich mehr nutzen wird als den Haushaltskunden", erklärt Schweiger.

"Die mittelständisch strukturierten Energieversorgungsunternehmen werden sich wie in der Vergangenheit der großen Herausforderung dieses Wandels offensiv stellen. Ihre Stärken liegen im Know-how und in der jahrzehntelangen praktischen Erfahrung im Bereich der dezentralen Erzeugungs- und Verteilungsnetzstrukturen. Durch ihr besonderes Engagement auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien und Kraftwärmekopplung tragen sie zum Klima- und Ressourcenschutz sowie zur Energieeffizienzsteigerung bei", gibt sich Schweiger sicher.

