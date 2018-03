Ärztekammer: Defizite bei Kinderimpfungen

Österreich bei Masern-Impfung Schlusslicht - Kinder haben Recht auf Impfungen - Aufklärungskampagne bei Eltern, Schulen und Betrieben soll Durchimpfungsraten heben

Wien (OTS) - Deutliche Impfdefizite bei Klein- und Schulkindern ortet der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Walter Dorner. Wie aus einer aktuellen OECD-Studie hervorgehe, hinke Österreich gerade bei der Immunisierung gegen klassische Kinderkrankheiten wie Masern oder Keuchhusten im internationalen Vergleich hinterher. Der Ärztepräsident forderte am Mittwoch vor dem Hintergrund des Wiener Impftages in einer Aussendung eine breit angelegte Aufklärungskampagne, um die Eltern auf ihre Verantwortung hinzuweisen und die "Impffreudigkeit" bei Kindern anzuheben.

Kinder hätten ein Recht auf eine engagierte Gesundheitsversorgung, wozu auch die zeitgemäße Prävention durch Impfungen zähle, sagte Dorner. "Die Eltern sind verpflichtet, das Beste für ihre Kinder zu tun und für einen ausreichenden Impfschutz zu sorgen", so Dorner.

Eine Studie der OECD habe ergeben, dass Österreich unter 28 Staaten bei den Zweijährigen mit einer Masern-Durchimpfungsrate von 79 Prozent die unrühmliche letzte Stelle einnehme. Etwas besser sei die Situation bei Keuchhusten: 85 Prozent der Zweijährigen seien dagegen geimpft, was der Alpenrepublik aber trotzdem nur den viertletzten Platz innerhalb der OECD-Staaten einbringe. Der ÖÄK-Präsident: "Es muss unser Ziel sein, die Durchimpfungsraten auf mindestens 95 Prozent anzuheben, um die Kinder frühzeitig vor einem möglichen schweren Krankheitsverlauf mit den damit verbundenen schwerwiegenden Risiken zu schützen." Impfempfehlungen des Obersten Sanitätsrates seien ein guter Anhaltspunkt für den jeweils richtigen Zeitpunkt einer Impfung, so Dorner weiter.

Es genüge aber nicht, mit einem Kind rechtzeitig zur Impfung zu gehen, schloss sich der ÖÄK-Impfreferent Wilhelm Sedlak an: "Wir müssen auch verstärkte Aufklärungs- und Informationsarbeit in den Schulen betreiben sowie in Betrieben, in denen Lehrlinge ausgebildet werden." Auch Schulbehörden, Schul- und Betriebsärzte, Berufsschulen und Lehrlingsausbildner seien gefordert. Sedlak: "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, es geht um die Gesundheit unserer Kinder." Eine "Impfmappe" könne wertvolle Dienste in Sachen Aufklärung leisten, ist der Experte überzeugt. Die Erstellung und Verteilung einer solchen Impfmappe erfordere das Einverständnis von Unterrichtsministerin Claudia Schmied. Diese habe sich jedoch für nicht zuständig erklärt, klagte Sedlak. Dabei gebe es schon konkrete Pläne, wie die "Impfmappe" aussehen könnte. "Eine tragende Säule wären in jedem Fall Aufklärungsgespräche in Schulen und Lehrlingsbetrieben, die zweite Säule würden Informationsbroschüren darstellen", sagte der Fachmann. Die Informationsbroschüren sollten einerseits Infektionskrankheiten abdecken, andererseits über verfügbare Impfungen sowie über deren Wirkungsweise und mögliche Nebenwirkungen aufklären. Dies sei auch eine Vertrauen bildende Maßnahme, die nicht zuletzt den Impfgegnern den Wind aus den Segeln nehmen solle. "Impfgegner pochen permanent darauf, dass Impfungen auch Nebenwirkungen haben können und stilisieren jeden einzelnen Fall hoch. Dabei verschweigen sie aber, dass es höchstens in fünf bis sieben Prozent aller Immunisierungen überhaupt zu - meist harmlosen - Begleiterscheinungen wie eine Rötung der Haut oder leichtes Jucken kommt", kritisierte Sedlak. Und: Wenn in einer Gruppe von 20 Kindern lediglich eines nicht geimpft sei, genieße es trotzdem den Impfschutz der restlichen 19 Kinder, da diese keine Infektionskrankheiten verbreiten könnten. Eine Immunisierung schütze somit nicht nur das einzelne Kind, sondern dessen gesamte Umgebung. (sl)

