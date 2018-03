Staatsanwaltschaft veranlasst neue Ermittlungen zum Mord in Hietzing

Aufgedeckt: Der "Kronzeuge" in der Causa saß bis vor kurzem in Deutschland in Haft.

Wien (OTS) - Wie NEWS in seiner am Donnerstag erscheinenden

Ausgabe exklusiv berichtet, hat die Staatsanwaltschaft nun neue Ermittlungen zum "Mordfall Stefanie P." veranlasst, um (wie in Gerichtsdokumenten zu lesen ist) "aufzuklären, ob allfällige Dritte an der Straftat beteiligt gewesen sein könnten". Entgegen der bisherigen Überzeugung der Behörden, dass alleine Philipp K. für den gewaltsamen Tod der Studentin verantwortlich sei - wird nun also plötzlich nach "etwaigen Mittätern" gefahndet. Abermalige Befragungen im Umfeld des mutmaßlichen Täters und des Opfers wurden bereits gestartet; zudem sollen mehrere Gegenstände, die einst am Tatort sichergestellt worden sind, nochmals im Labor genauestens untersucht werden.

Stefanie P. war in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2010 mit Hunderten Messerstichen zu Tode gefoltert und danach zerstückelt worden. In der Wohnung von Philipp K., 22, dem langjährigen Freund des Mädchens. Der Student gilt als dringend tatverdächtig, befindet sich seit vergangenem Sommer in U-Haft.

"Kronzeuge" Oliver D., dem der mutmaßliche Täter kurz vor seiner Verhaftung das grauenhafte Verbrechen detailliert gestanden haben soll, verließ kurz nach der Tragödie Österreich; aus geschäftlichen Gründen wäre seine Anwesenheit in den U.S.A vonnöten, erklärte er damals den Fahndern. Dem Wiener Landesgericht liegt aber jetzt ein Schreiben der Justizanstalt Nürnberg vor, demzufolge sich der Mann von Anfang Oktober 2010 bis zum 14. Jänner 2011 in Haft befunden habe.

