Hundstorfer: Mikrokredite schaffen neue Chancen, neue Unternehmen und mehr Arbeitsplätze

Erfolgreiche Zwischenbilanz - Mikrokredit-Programm dank Kooperation mit Erste Bank ausgeweitet

Wien (OTS/SK) - Das Sozialministerium hat mit 1. Mai 2010 in den Bundesländern Wien und Steiermark das Pilotprojekt "Der Mikrokredit" gestartet, das beschäftigungslosen und von Beschäftigungslosigkeit bedrohten Personen den Sprung in die Selbstständigkeit ermöglicht. "Das Mikrokreditprogramm ermöglicht Menschen zu Geld zu kommen, die sonst keine Chance haben, das notwendige Startkapital aufzubringen, um ihre erfolgversprechenden Ideen für ein eigenes Unternehmen umzusetzen. Nun ist es kürzlich gelungen, eine Kooperation mit der Erste Bank einzugehen, die es erlauben wird, auch in Niederösterreich und dem Burgenland Mikrokredite anzubieten", betonte Sozialminister Rudolf Hundstorfer am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Vorstandsvorsitzenden der Erste Group Bank AG, Andreas Treichl. ****

Der Mikrokredit des Sozialministeriums hilft tragfähige Geschäftsideen in die Tat umzusetzen und stellt Einzelpersonen bis zu 12.500 Euro und Personengesellschaften bis zu 25.000 Euro zur Verfügung. Zur Zielgruppe zählen besonders beschäftigungslose oder von Beschäftigungslosigkeit bedrohte Personen, am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen, von Armut betroffene oder bedrohte Personen sowie Menschen mit erschwertem bzw. ausgeschlossenem Zugang zum klassischen Kreditmarkt. "Die Förderungen von Existenzgründungen ist ein wichtiger Mosaikstein im Bestreben der Bundesregierung nachhaltig Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern", so Hundstorfer.

Schon jetzt werden rund 18 Prozent aller Unternehmensgründungen in Österreich mit Hilfe des Unternehmensgründungsprogramms (UGP) des Arbeitsmarktservice (AMS) durchgeführt. Das heißt, dass die Gründerinnen und Gründer zuvor arbeitslos waren. 2010 starteten ca. 5.500 Personen ihre selbstständige Tätigkeit mit Hilfe dieses UGP. Hundstorfer: "Diese Unternehmensgründungen schaffen durchschnittlich 1,3 Vollzeitjobs, das sind in fünf Jahren rund 7.000 Arbeitsplätze, was in etwa der Größe eines Unternehmens wie Magna oder der Voest entspricht."

15 Prozent der gründungsinteressierten Personen können aber nicht in das Gründungsprogramm des AMS aufgenommen werden, weil ihnen das notwendige Startkapital fehlt, obwohl sie eine aussichtsreiche Gründungsidee hätten. "Genau hier setzt das Mikrokreditprogramm an. Die Mikrokredite sollen diese Finanzierungslücke schließen", so Hundstorfer, der betont, dass diese Kredite in den ersten sechs Monaten tilgungsfrei sind und sich der Zinssatz während der Laufzeit nicht verändert. Das im Mai des vergangenen Jahres gestartete Programm entwickelt sich sehr gut, 40 Kredite wurden bereits ausbezahlt, weitere 40 werden folgen. "Inzwischen erfolgen bereits die ersten Zins- und Darlehensrückzahlungen. Und bislang gibt es keine Ausfälle", unterstrich der Sozialminister.

Da für dieses erfolgreiche Programm mit hoher Nachfrage nur sehr begrenzt Fördermittel zur Verfügung stehen, ist das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) um Kooperation mit weiteren Finanziers bemüht, um die Mikrokredite auf ganz Österreich auszuweiten. Umso erfreulicher ist es, dass nun die Zusammenarbeit mit der Erste Bank gelungen ist, so der Sozialminister.

Andreas Treichl, Vorstandsvorsitzender der Erste Group Bank AG betonte, dass die Kooperation zwischen Erste Bank und dem BMASK zeigt, wie die gute Zusammenarbeit zwischen der Öffentlichen Hand, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft funktionieren kann. Es ist der Erste Bank gelungen, auch noch weitere Stiftungen an Bord zu holen, dadurch steht ein Finanzvolumen von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. "Dies mag zwar für den Anfang nach einem kleinen Beitrag klingen, aber damit können wir bereits hunderte Arbeitsplätze schaffen", so Treichl. (Schluss) sv/mb

Alle Informationen rund um das Mikrokreditprogramm des BMASK finden Sie unter http://www.dermikrokredit.at

