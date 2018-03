VP Labg.Hueter: Schaden für Bauern durch Bär, Luchs und Wolf soll von der öffentlichen Hand abgegolten werden.

Dringlichkeitsantrag im Kärntner Landtag.

Klagenfurt (OTS/VP) - "Wer will, dass in Kärnten Bären, Luchse und Wölfe wieder verstärkt heimisch werden, der muss auch für den Schaden gerade stehen, den diese Raubtiere verursachen", sagt ÖVP Landtagsabgeordneter Ferdinand Hueter.

Hueter will deshalb im Kärntner Landtag via Dringlichkeitsantrag eine Neu-Regelung erreichen. Werden von Bären, Luchsen und Wölfen Nutztiere gerissen, müssen derzeit die Jägerschaft und die Bauern den Schaden tragen.

Die betroffenen Bauern, weil sie kostenintensiv nachweisen müssen, dass Ihr Tier von einem Wolf, einem Luchs oder einem Bären getötet wurde, die Jägerschaft wiederum ist per Gesetz verpflichtet für die Entschädigung des getöteten Tieres gegenüber dem Bauern aufzukommen. "In vielen Fällen sind übrigens die Kosten der Bauern für die Nachweispflicht höher als die dann zu leistenden Entschädigungs-Zahlungen", so Hueter. Die aktuelle Wolf- und Bären Diskussion sollte jetzt zumindest dafür genutzt werden in dieser Frage für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. In anderen Bundesländern gibt es bereits derartige gesetzliche Regelungen", sagt der ÖVP Abgeordnete.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landtagsclub ÖVP Kärnten

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at