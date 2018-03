Haubner: Großes Potenzial für intelligente Privatisierungen vorhanden

Entwicklung der Unternehmen ermöglichen

Wien, 02. Februar 2011 (OTS) - "In Österreich ist ein großes Potenzial für Privatisierungen vorhanden. Und es wäre wünschenswert, dass dieses Potenzial genutzt werden würde. Denn das ist nicht nur im betriebswirtschaftlichen Interesse der betreffenden Unternehmen, sondern auch von volkswirtschaftlicher Bedeutung", sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär, Abg.z.NR Peter Haubner in Bezug auf eine heute von der Wiener Börse präsentierte Studie zu Privatisierungspotenzialen öffentlicher Unternehmen. Zahlreiche Beispiele aus der jüngeren österreichischen Börse-Geschichte belegen, dass intelligent durchgeführte Privatisierungen einen mehrfachen Nutzen bringen. "Von der OMV über Böhler-Uddeholm bis hin zur voestalpine gibt es genügend Erfolgsmodelle vorzuweisen, die zeigen, welche positive Entwicklung für die in die Hand des freien Marktes entlassenen Betriebe möglich ist", so Haubner.

Das Vorantreiben von intelligenten Privatisierungen wäre daher in jedem Fall eine notwendige Aufgabe, der es sich in der nächsten Zeit vermehrt zu widmen gelte. "Die mancherorts noch immer geforderte Einflussmaximierung des Staates auf die Privatwirtschaft ist anachronistisch und steht der Entwicklung von Unternehmen und den Anforderungen der Wirtschaft diametral entgegen", betont der Wirtschaftsbund-Generalsekretär mit Blick auf wiederkehrende Wortmeldungen seitens einzelner Arbeiterkammer- und Gewerkschaftsfunktionäre abschließend.

