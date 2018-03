NEWS: Ex-Häftling als Undercover-Ermittlerin gegen Tierrechtsszene

Bilanz der Amateur-Agentin: "Ich war immer ang'soffen"

Wien (OTS) - Seit knapp einem Jahr stehen 13 Tierschützer in

Wiener Neustadt wegen "Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation" vor Gericht. Die Details zu den großangelegten Ermittlungen im Vorfeld werden indes immer merkwürdiger: Wie NEWS in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe berichtet, war für die eigens installierte Sonderkommission von Mai bis September 2007 eine ehemalige Gefängnis-Insassin im Spitzeleinsatz.

Die aus der Umgebung von Wien stammende Mittvierzigerin, die in den internen Berichten des Innenministeriums als "Vertrauensperson 481" aufscheint, erklärt, im Gefängnis an der Wiener Rossauer Lände eine Ersatzfreiheitsstrafe von fünfeinhalb Monaten abgesessen zu haben. Grund: Mehrere Verkehrsdelikte, unter anderem Alko-Fahrten und Fahrten ohne Führerschein, hatten sich zu uneinbringlichen Geldstrafen in der Gesamthöhe von 16.000 Euro angehäuft.

Die Frau, die zur selben Zeit wie die Undercover-Polizistin mit dem Decknamen Danielle Durand im Einsatz war, stieß auf keinerlei strafrechtlich verwertbare Details. Über die Zeitspanne ihres Einsatzes sagt sie: "Ich war Tag und Nacht ang'soffen."

