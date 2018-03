Regner: Enttäuschende Abstimmung über EU-weite Finanztransaktionssteuer

Abstimmungsverhalten von EVP-Abgeordneten entlarvend - Keine Abkehr vom Neoliberalismus der vergangenen Jahre

Wien (OTS/SK) - Gestern, Dienstag, wurde im Wirtschaftsausschuss

des Europäischen Parlaments ein Initiativbericht über innovative Finanzierungsmöglichkeiten auf europäischer und globaler Ebene abgestimmt. Konkret wird darin die Einführung einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer gefordert. Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner bezeichnet die gestrige Abstimmung als "Nagelprobe für die christlich-konservative Fraktion". Von der EVP und den Liberalen sei zwar die Forderung nach einer globalen Finanztransaktionssteuer unterstützt worden. Einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer wurde aber von einem Teil der Abgeordneten dieser beiden Fraktionen eine Absage erteilt. "Das Verhalten einiger Mandatare der Europäischen Volkspartei ist entlarvend. Trotz der Ereignisse der vergangenen Jahre ist keine Abkehr vom neoliberalen Kurs zu bemerken", so Regner am Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Die Unterstützung der Forderung nach einer globalen Transaktionssteuer sei lediglich ein "Deckmäntelchen dafür, um von der europäischen Ebene abzulenken". So begrüßenswert eine globale Finanztransaktionssteuer auch wäre, so sei doch allen bewusst, dass diese in nächster Zeit nicht realisierbar sei. "Bisher hat das EU-Parlament stets eingemahnt, dass auch der Verursacher der Krise -also der Finanzsektor - einen substantiellen Beitrag leisten muss", unterstreicht die Europaparlamentarierin. Die heutige Abstimmung habe aber gezeigt, dass auch im EU-Parlament in letzter Konsequenz keine Einigkeit in dieser Frage bestehe. Es bleibe daher zu hoffen, dass in der Europäischen Volkspartei und auch bei den Liberalen bis zur Abstimmung im Plenum im März ein Umdenken erfolgt. "Nur wenn das EU-Parlament geschlossen hinter der Forderung nach einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer steht, kann es uns gelingen, ausreichend Druck auf Kommission und Rat aufzubauen", betont Regner.

Durch eine Finanztransaktionssteuer wären jährlich bis zu 200 Milliarden Euro für die EU zu lukrieren, darüber hinaus wäre sie geeignet, Spekulationen einzudämmen. "Wir sind es der Bevölkerung schuldig, endlich entschlossen für eine Finanztransaktionssteuer zu kämpfen. Es darf nicht länger geduldet werden, dass nur die Bürgerinnen und Bürger die Kosten der Wirtschaftskrise zu tragen haben", erläutert Regner. (Schluss) mo/mp

