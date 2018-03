ÖAMTC: Preisvergleich beim Tanken schont das Urlaubsbudget

Mit Hilfe des Clubs bis zu 15 Euro je Tankfüllung sparen

Wien (OTS) - "Nicht nur die Reiseroute in den Urlaubsort will wohl überlegt sein, sondern auch Ort und Zeitpunkt notwendiger Tankstopps", weiß ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober. "Eine Faustregel ist, dass die Preise für Kraftstoff in Ballungsregionen tendenziell günstiger sind."

Die Höchstpreise an den Tankstellen liegen derzeit für Superbenzin bei 1,469 Euro, für Diesel bei 1,429 Euro pro Liter. Diese Preise werden meist an Autobahn-Tankstellen verlangt. "Wer sein Börsel schonen will, sollte daher abseits der Hauptrouten tanken", rät der ÖAMTC-Experte. Zusätzlich sollte, wenn möglich, der Tank aufgrund der neuen Spritpreisverordnung am Vormittag knapp vor 12 Uhr gefüllt werden. Und auch Tankstopps zu Wochenbeginn versprechen eher günstigere Preise als jene zum Wochenende hin. Dass sich ein Preisvergleich auszahlt, zeigt eine aktuelle Analyse des Clubs. Bei einer 60-Liter Tankfüllung kann man sich bis zu 15 Euro ersparen.

Das sind die maximalen Sparpotenziale pro 60 Liter Tankfüllung je Bundesland:

Bundesland: Diesel/Super

Burgenland: 12,96/12,00

Kärnten: 14,34/15,06

Niederösterreich: 14,04/15,36

Oberösterreich: 13,56/14,46

Salzburg: 13,56/13,86

Steiermark: 13,80/14,04

Tirol: 12,24/12,66

Vorarlberg: 11,58/11,10

Wien: 13,74/14,46

"Außerdem muss man das klassische West-Ostgefälle bei den Spritpreisen beachten", erklärt der ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte. Auch ein Blick in die ÖAMTC-Spritpreisdatenbank beweist, dass Autofahrer in den Schigebieten besonders kräftig zur Kasse gebeten werden.

Als Service bietet der ÖAMTC allen Autofahrern eine österreichweite Übersicht günstiger Tankstellen auf seiner Homepage. Unter der Internetadresse www.oeamtc.at/sprit kann man sich die preisgünstigste Tankstelle für die Fahrt in den Schiurlaub suchen. Mit praktischen Suchfunktionen nach Bundesland, Postleitzahl und Ort kann schnell und bequem der billigste Anbieter gefunden werden. Und auch für Autofahrer unterwegs hat der ÖAMTC die idealen Informationstools geschaffen. Der ÖAMTC-Spritpreis-Feed liefert die günstigsten Tankstellen im Bundesland nach Wahl und aktualisiert sich im Zehn-Minuten-Takt. Er ist auf der Homepage des Clubs unter www.oeamtc.at/feeds anforderbar. Außerdem gibt es für das iPhone und jetzt neu auch für das Samsung-Betriebssystem "Bada" eine kostenlose Sprit-Applikation: Details und Downloadmöglichkeiten unter www.oeamtc.at.

