FPÖ-Gartelgruber: Frauenquote in Aufsichtsräten ist abzulehnen

Gesetzliche Quoten sind Bärendienst für qualifizierte Frauen

Wien (OTS) - "Mehr Frauen in Aufsichtsräten und unternehmerischen Führungsgremien wären begrüßenswert, eine gesetzlich vorgeschriebene Quote dafür ist aber abzulehnen", kommentiert die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber den jüngsten Vorstoß von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek. Heinisch-Hoseks Reaktion auf den Zuruf aus Brüssel sei absolut entbehrlich. Mit einer Frauenquote würde qualifizierten Frauen ein Bärendienst erwiesen statt ihnen zu helfen.

"Mit ihren Pseudoforderungen erreicht Heinisch-Hosek nichts, es handelt sich dabei um reine Manöver, um von den wahren Problemen von Frauen abzulenken", erklärt Gartelgruber. Eine Frauenquote in Unternehmen wäre ähnlich sinnlos wie die jüngst beschlossene verpflichtende Gehaltsoffenlegung. Außerdem sei die SPÖ selbst nicht in der Lage ihre eigene Frauenquote von 40 Prozent einzuhalten. Deswegen sei umso seltsamer, dass die SPÖ - Politikerin Heinisch-Hosek jetzt die Wirtschaft dazu verpflichten wolle.

Tatsache sei, dass Heinisch-Hosek wesentlich mehr Geld für als Öffentlichkeitsarbeit getarnte Eigenwerbung und sinnlose Studien zum Fenster hinauswerfe, als Frauen sinnvoll zu unterstützen. "In den Jahren 2009 und 2010 gab Heinisch-Hosek 2,2 Millionen Euro für diverse Studien und Kampagne aus, deren Mehrwert für Frauen gegen null tendiert", verwies Gartelgruber auf die horrenden Ausgaben der Frauenministerin. Diese Summe sei den parlamentarischen Anfragebeantwortungen der Ministerin zu entnehmen, weswegen nicht auszuschließen sei, dass die wirklichen Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen und Studien wesentlich höher lägen.

"Wenn die breite Öffentlichkeit für gewisse Problembereiche sensibilisiert wird, kann das durchaus gut für Frauenanliegen sein. In den vorliegenden Fällen ist der Effekt aber gleich null", meint Gartelgruber. Die Ministerin versuche jetzt ihre Ineffektivität durch Ablenkungsmanöver zu verschleiern. "Leider geht die Frauenministerin auch hier wieder völlig an der Lebensrealität der Frauen in Österreich vorbei und beachtet deren Bedürfnisse nicht", schließt Gartelgruber.

