Bundesregierung behindert freien Wettbewerb im Schienenverkehr

WESTbahn-Chef Wehinger: " 6,3 Milliarden Euro-Spritze bevorzugt ÖBB massiv"

Wien (OTS) - Die Österreichische Bundesregierung hat im

Ministerrat am Dienstag den ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2011 bis 2016 beschlossen. Demnach sollen in diesen fünf Jahren 12,8 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur fließen. Die WESTbahn begrüßt diese Entscheidung zum Ausbau der Bahninfrastruktur. Eine weiterer Beschluss in dieser Sitzung wird hingegen sehr negative Auswirkungen auf den heimischen Bahnverkehr haben. Denn es wurden auch die Verträge unterzeichnet, die den ÖBB für die nächsten zehn Jahre Mittel für die Verrichtung sogenannter Gemeinwirtschaftlicher Leistungen (GWL) in der Gesamthöhe von über 6,3 Milliarden Euro sichert.

"Der Ministerrat hat den maximalen gesetzlichen Spielraum ausgenutzt, um den ÖBB trotz liberalisierten Markt über die nächsten zehn Jahre hinaus einen enormen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen", so Stefan Wehinger, Geschäftsführer der privatwirtschaftlich geführten WESTbahn. Der WESTbahn, die ebenfalls Gemeinwirtschaftlichen Leistungen auf der Strecke Wien - Salzburg anbieten möchte und könnte, wurden jegliche Verhandlungen mit der fadenscheinigen Begründung verwehrt, dass das Unternehmen nicht operativ tätig sei. "Diese Begründung wenige Monate vor dem operativen Start zu bekommen zeigt es klar: Es wird alles getan, um die ÖBB zu bevorzugen und um fairen Wettbewerb erst gar nicht entstehen zu lassen", empört sich Wehinger.

Die Konsequenz werden die Fahrgäste zu tragen haben. " Wenn jedoch der Platzhirsch so massiv bevorzugt wird, wird der Status quo einzementiert. Und der ist für die Bahnkunden bekanntlich alles andere als zufriedenstellend." Der Rechnungshof hat schon beim letzten Vertrag kritisiert, dass die ÖBB trotz der enormen Summen kaum Leistungsnachweise erbringen musste und dass es nicht nachvollziehbar war, wohin das Geld fließt. "Daran hat sich durch die neuen Verträge nichts geändert", kritisiert Wehinger. "Der Kriterienkatalog wurde mit den ÖBB im stillen Kämmerchen auf die Staatsbahn zugeschnitten und wofür das Geld wirklich verwendet wird, ist weiterhin nicht klar. Den unabhängigen Fahrgastbeirat, der die Erfüllung der Qualitätskriterien ,begleiten' soll, gab es auch schon bisher - mit wenig Erfolg".

Entlarvend ist für Wehinger auch die Stellungnahme von Wilhelm Haberzettel, Vorsitzenden der Gewerkschaft vida: "Es wurde anerkannt, dass der ungeregelte Markt im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge nichts verloren hat", frohlockt der Gewerkschafts-Chef in einer Aussendung. "Klarer kann nicht festgestellt werden, dass der Bundesregierung nicht eine höhere Qualität für die Bahnkunden im Auge hatte sondern das Ziel, die ÖBB weiterhin ungestört ihr eigenes Süppchen kochen zu lassen", resümiert der WESTbahn-Geschäftsführer.

Eine interessante Änderung hat es gegenüber den alten GWL-Verträgen jedoch gegeben. Während bisher rund ein Fünftel des Geldes für Leistungen auf der Westbahnstrecke gezahlt wurden, wird nach Informationen der WESTbahn dieser Streckenabschnitt künftig von jeglichen Zahlungen ausgenommen. Ein Schelm, der da an Zufall glaubt, wenn sich die ÖBB ab 11. Dezember auf genau dieser Strecke mit dem Mitbewerber WESTbahn matchen muss?

