"Nur kreativer Journalismus kann Tageszeitungen retten"

Star-Designer Jacek Utko macht Verleger und Journalisten für Niedergang der Tageszeitung verantwortlich - Auftritt am 14. April bei Creative Printing-Konferenz in Wien

Wien (OTS) - "Zeitungen", sagt Jacek Utko, "verhalten sich wie Hunde. Geht jemand an ihnen vorbei, beginnen sie zu bellen. Ist niemand da, belieben sie still sitzen". Dies Art des "reaktiven Journalismus" sei wesentlich verantwortlich für den Niedergang der Tageszeitungen, meint der dutzendfach preisgekrönte Chefdesigner der schwedischen Verlagsgruppe Bonnier Business Press (Jahresumsatz 2009:

210 Millionen Euro) in einem Interview mit dem österreichischen Branchenmagazin 4c (www.4-c.at). Er plädiert vielmehr für einen "kreativen Journalismus, weg von den Nachrichten".

Designer müssen ihre Rolle ebenfalls neu finden, sich nicht mit visuellen Formalismen aufhalten: "Sie beachten nicht den Lesefluss, sie achten nicht darauf, ob ein Kasten, der da platziert wird, auch einen inhaltlichen Mehrwert bietet. Genau da müssen sich Printdesigner mehr einbringen, zu visuellen Journalisten werden".

Verlegern wirft Utko indes vor, "das papierne Medium auszuhungern, obwohl es immer noch den Großteil des Geldes bringt".

"Es wird zweifellos in einer Zeit, in der vieles durch die Neuen Medien entmaterialisiert wird, wieder starken Bedarf nach etwas, das sich angreifen lässt", so Utko.

Der Star-Designer, der sich bei der letzten TED-Konferenz in Palm Springs als Sprecher das Podium mit Microsoft-Gründer Bill Gates, Architekt Daniel Libeskind und Jazz-Legende Herbie Hancock geteilt hat, wird am 14. April als Keynote Speaker der Creative Printing-Konferenz in Wien auftreten.

Zudem wird er an diesem Tag einen exklusiven Workshop für österreichische Designer abhalten. Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung zu Konferenz und Workshop unter http://www.creative-printing.info

Rückfragen & Kontakt:

4c - das Magazin für Druck & Design

Industriemagazin Verlag GmbH

Chefredaktion

Tel.: +43-1-585 9000-0

Fax: +43-1- 585 9000-16

Email: martin.schwarz @ 4-c.at

Web: http://www.creative-printing.info

http://www.4-c.at