Mölzer: EU-Kommission will offenbar Orwellsche Zustände in Europa herstellen

Neuer Plan zur Sammlung und Weitergabe von Fluggastdaten lässt Anschlag auf bürgerliche Freiheiten befürchten - Datenschutz bleibt auf der Strecke

Wien (OTS) - Es sei mehr als fraglich, ob es der EU-Kommission tatsächlich um eine Erhöhung der Sicherheit gehe, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zum Vorschlag der Brüsseler Behörde zur Sammlung von Flugpassagierdaten. "Wenn 19 persönliche Daten von Passagieren bei Flügen ins außereuropäische Ausland nicht nur fünf Jahre lang gespeichert, sondern auch noch automatisch an Sicherheitsbehörden und Terrorfahnder weitergebenen werden sollen, dann wird eindeutig weit über das Ziel hinaus geschossen, weil der Datenschutz auf der Strecke bleibt", hob Mölzer hervor.

Insbesondere könne nicht ausgeschlossen werden, so der freiheitliche EU-Abgeordnete, dass es zu einer missbräuchlichen Verwendung der gesammelten und weitergebenen Daten komme. "Wenn es dazu kommt, dass europäische und außereuropäische Geheimdienste über unbescholtene Bürger Dossiers anlegen, dann herrschen bald Orwellsche Verhältnisse in Europa. Jedenfalls lässt die Datensammelwut der EU-Kommission einen ernsthaften Anschlag auf die bürgerlichen Freiheiten befürchten", erklärte Mölzer.

Zudem lasse, wie der freiheitliche Europa-Abgeordnete warnte, das Beispiel des SWIFT-Abkommens Schlimmes befürchten. "Entgegen der ursprünglichen Annahme können auch innereuropäische Bankdaten an die USA übermittelt werden. Daher soll sich die EU-Kommission bei der Sammlung von Flugpassierdaten nicht feig hinter Sicherheitsargumenten verstecken, sondern sagen, was sie eigentlichen bezwecken will. Schließlich ist es unerträglich, welch falsches Spiel die EU-Kommission mit den Bürgern spielt", schloss Mölzer.

