AVISO: RH-Präsident stellt sich den Fragen junger BürgerInnen Josef Moser am 3. Februar zu Gast in der Demokratiewerkstatt

Wien (PK) - Welche Aufgaben dem Rechnungshof als unabhängiger Prüfinstanz zukommen und was es bedeutet, an seiner Spitze zu stehen, darüber wird RH-Präsident Josef Moser SchülerInnen des BG Wenzgasse am 3. Februar 2011 zwischen 9.30 und 11.00 Uhr informieren. VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen,

an diesem Gespräch in den Räumlichkeiten des Palais Epstein teilzunehmen.

Im Rahmen des "Frühjahrsprojekts" der Demokratiewerkstatt werden außerdem zahlreiche Mitglieder der Bundesregierung jungen

Menschen Rede und Antwort stehen. Geplant sind Gespräche mit Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (3. März), Gesundheitsminister Alois Stöger (24. März), Finanzstaatssekretär Andreas Schieder (7. April), Innenministerin Maria Theresia

Fekter (17. Mai), Staatssekretär Josef Ostermayer (26. Mai) und Vizekanzler Josef Pröll (30. Juni). Ein genauer Termin für den bereits zugesagten Besuch von Bundeskanzler Werner Faymann steht noch nicht fest.

Zeitungsartikel und Filmbeiträge, die von den Kindern und Jugendlichen zur Dokumentation dieser Gespräche gestaltet werden, sind auf der Website der Demokratiewerkstatt

(http://www.demokratiewerkstatt.at) abrufbar. Informationen zur

Auftaktveranstaltung mit Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek stehen auf der Homepage des Parlaments (www.parlament.gv.at) zur Verfügung. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272, Fax. +43 1 40110/2640

e-Mail: pk @ parlament.gv.at, Internet: http://www.parlament.gv.at