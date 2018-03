Aktienforum: Stärkung des Kapitalmarktes notwendig

Belebung des Kapitalmarktes über Privatisierungen stärkt Wirtschaftsstandort Österreich - Mehr Marktvolumen macht Wiener Börse für Investoren attraktiver

Wien (OTS/PdI) - Das Aktienforum begrüßt die heute, Mittwoch, präsentierten Vorschläge der Wiener Börse, vorhandene Privatisierungspotenziale zu nutzen und damit die Zahl der börsenotierten Unternehmen in Österreich zu steigern. "Die volkswirtschaftlich positiven Effekte eines funktionierenden Kapitalmarktes sind unbestritten: steigt das Marktvolumen, steigt auch der Wohlstand in Österreich", betont Peter Schiefer, Geschäftsführer des Aktienforums. Über Teilprivatisierungen trägt die öffentliche Hand sowohl zur Belebung des Marktes als auch zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich bei.

Zahl der börsenotierten Unternehmen seit 2007 um ein Fünftel gesunken

"Eine Stärkung des Wiener Kapitalmarktes ist dringend notwendig, da es seit über drei Jahren keinen einzigen Börsegang in Wien gibt", sagt Schiefer. Die Zahl der inländischen börsenotierten Unternehmen ist seit 2007 um ein Fünftel von über 100 Firmen auf zuletzt nur noch 81 Gesellschaften geschrumpft. Eine Belebung des Kapitalmarktes über Teilprivatisierungen öffentlicher Unternehmen steigert das Investoreninteresse am österreichischen Kapitalmarkt und erleichtert es auch private Unternehmen an die Börse zu bringen, wie sich in vergangenen Jahrzehnten gezeigt hat. Nicht zuletzt ist es ein klares Bekenntnis zum österreichischen Kapitalmarkt.

