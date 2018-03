Neue Sonderausstellung "Badewonnen" im Museum der Heizkultur

Spannende Schau über die rund 100-jährige Geschichte des Badezimmers in privaten Haushalten

"Brennpunkt" - Museum der Heizkultur Wien, das von

der MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement betrieben wird, zeigt eine neue Sonderausstellung über die Entwicklung des Badezimmers. Im Rahmen der Ausstellung "Badewonnen" wird anhand von zahlreichen einzigartigen Exponaten - darunter Badeöfen und -wannen von anno dazumal, Fotografien und Illustrationen - die spannende Geschichte des Badezimmers anschaulich dargestellt.

Die Ausstellung, die am 6. Februar 2011 eröffnet wird, konnte heute, Mittwoch, im Rahmen einer Presseführung mit Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig erstmals besichtigt werden. *****

"Auch wenn wir uns längst daran gewöhnt haben: Das Badezimmer ist ein sehr junger Wohnraum, der sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte. Die Geschichte des Badezimmers spiegelt sehr deutlich die Qualität der Wohn- und Hygieneverhältnisse in unserer Stadt wider. Grund genug, im Rahmen der neuen Sonderschau in ,Brennpunkt' -Museum der Heizkultur Wien, einen genaueren Blick darauf zu werfen. Die Stationen reichen dabei von den ,Tröpferlbädern', die für die Wiener Arbeiterinnen und Arbeiter jahrzehntelang die einzige Möglichkeit für eine gründliche Körperreinigung waren, über das Bauprogramm des ,Roten Wien' - ein Meilenstein in der Verbesserung der Lebensqualität und der Hygieneverhältnisse der Wienerinnen und Wiener - bis hin zur modernen energie- und wassersparenden Nutzung des Bades", erläuterte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

Vom Tröpferlbad bis zum eigenen Wasseranschluss

War bis ins Mittelalter das Bad eine wichtige Institution, so nahmen die Badekultur und die damit verbundene Hygiene im 17. und 18. Jahrhundert drastisch ab. Medizinische Erkenntnisse und die zunehmende Säkularisierung der Lebenswelt führten im 19. Jahrhundert zu einem veränderten Verständnis der Körperhygiene. Die Körperreinigung wurde wieder wichtiger und das Bedürfnis, eine komfortable Waschmöglichkeit zu besitzen, größer. Anfang des 20. Jahrhunderts ermöglichten technische Innovationen fließendes Warmwasser im Wohnbereich. Aufgrund der hohen Kosten blieb in vielen Haushalten jedoch der Waschtisch bestehen - das Badezimmer blieb ein Statussymbol der Oberschicht.

Um die Notwendigkeit der Körperreinigung im Bewusstsein der Allgemeinheit zu verdeutlichen, wurden im Rahmen der Volksaufklärung Hygienestandards und die positiven Aspekte des Waschens vermittelt. Da die Mehrheit der Bevölkerung über keinen Zugang zu fließendem Wasser verfügte, setzten sich Mediziner für die Einrichtung öffentlicher Badehäuser ein. Durch den Bau so genannter Tröpferlbäder wurde eine breite Bevölkerungsschicht in die Lage versetzt, Duschen und Vollbäder zur privaten Reinigung in Anspruch zu nehmen. Am 22. Dezember 1887 wurde das erste Wiener Volksbad eröffnet. Das Bad in Wien-Neubau, Mondscheingasse 9, verfügte über getrennte Brause- und Umkleideräume für 42 Männer und 24 Frauen. Als absolute Novität war es das erste Reinigungsbad für den Massenbetrieb in Europa. Im ersten Betriebsjahr besuchten 78.000 Menschen das Bad. Bis zum Ersten Weltkrieg baute die Wiener Stadtverwaltung weitere 18 Brausebäder. Rund 3,5 Millionen Menschen besuchten 1914 diese Tröpferlbäder. Nur 30 Prozent der Badegäste waren Frauen.

Steigender Wohnkomfort durch das "Rote Wien"

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Sozialisten bestimmende Kraft im Wiener Rathaus. 1922 wurde Wien ein selbstständiges Bundesland. Damit war auch der Grundstein für das "Rote Wien" gelegt. Neben Reformen im Gesundheits- und Bildungswesen wurde 1923 ein umfangreiches Bauprogramm gestartet, um für die Bevölkerung menschenwürdige Wohnungen zu schaffen - hell, trocken, mit Wasserleitung und WC ausgestattet, waren sie ein krasser Gegensatz zu den Bassena-Wohnungen in den Mietskasernen. Wesentlicher Teil der Anlagen waren Gemeinschaftseinrichtungen wie Bäder, Kindergärten, Waschküchen, Mütterberatungsstellen, Ambulatorien, Tuberkulosestellen, Turnhallen, Bibliotheken etc. Die Stadt Wien errichtete bis 1934 rund 63.000 Wohnungen.

Das Badezimmer wird selbstverständlich

Während ein eigenes Badezimmer in den 1920er und 1930er Jahren noch von Wohlstand zeugte, fand nach dem 2. Weltkrieg eine "Demokratisierung" des Bades statt. Das Badezimmer in den eigenen vier Wänden wurde selbstverständlich, Neubauten selbstredend mit eigenen Baderäumlichkeiten ausgestattet und bestehende Wohnungen bestmöglich nachgerüstet.

Da die Baderäumlichkeiten in der Regel immer noch kleiner waren, als der Platzbedarf es aufgrund von Gebrauchsutensilien und des Einzuges elektrischer Geräten zuließ, gelangten immer häufiger platzsparende Ausstattungsstücke ins Bad. Der "Allibert" - bald ein Synonym für Badezimmerschränke - trat seinen Siegeszug an und auch die Klapp-Schrankbadewanne erfreute sich dort großer Beliebtheit, wo für ein Bad kein Platz war, aber Raum für eine Badewanne sein musste. Mit der zunehmenden Standardisierung des Badezimmers in privaten Haushalten veränderte sich auch das Tätigkeitsfeld des Klempners zusehends. War der Klempner früher ein berufsverwandter des Schmieds, der alle möglichen Blechwaren bearbeitete und Gebrauchsgegenstände wie Eimer, Gießkannen, Kinderspielzeug sowie Dachrinnen und Dachrohre herstellte, entwickelte sich im 20. Jahrhundert der Berufszweig des Installateurs. Mit speziellen Werkzeugen, wie der Benzin-Lötlampe und dem Rohrabschneider ausgestattet, spezialisierten sich die Installateure auf das Gebiet der Sanitär- und Heiztechnik. Insgesamt wurde das Bad zu einem reichen Betätigungsfeld der Sanitärindustrie. Das Badezimmer wurde zu einem Spiegel moderner Trends. Ob Fliesen, Armaturen oder Zahnputzbecher - das Badezimmer wurde zum Spielfeld trendiger Designer.

Einhergehend mit der Entwicklung des Badezimmers, fand das Bad als privater Rückzugsort, Ort der Erotik und Gefahr auch Eingang in Film und Literatur. Legendär ist die Duschszene in dem Film "Psycho" von Alfred Hitchcock oder die Schrankwanne der Familie Sackbauer in der Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter".

Sonderschau "Badewonnen"

Ort: Brennpunkt - Museum der Heizkultur Wien

Malfattigasse 4, 1120 Wien

www.brennpunkt.wien.at

Dauer: von 6. Februar bis 28. Dezember 2011

Öffnungszeiten:

Oktober bis Mai: Montag bis Mittwoch 9-12 und 13-16 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr

Führungen: jeweils um 10.30 und 13.30 Uhr

Geschlossen: Juni bis September sowie 24.12., 31.12. und gesetzliche Feiertage

Eintrittspreise:

Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre: gratis

Erwachsene: 5 Euro

Seniorinnen und Senioren, Studierende bis 27 Jahre, Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit besonderen Bedürfnissen: 3 Euro

Gruppen ab zehn Personen: 3 Euro

Führungen:

Führungen finden an Öffnungstagen jeweils um 10.30 und um 13.30 Uhr statt. Für Gruppen ab zehn Personen sind Führungen nach persönlicher Vereinbarungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Alle Führungen sind gratis!

