Leitner: Völlig überzogene Regelung der Ausweiskontrolle bei Getränkekauf

Mengengrenzen müssen hinaufgesetzt werden

St. Pölten, - (OTS/SPI) - Als "völlig überzogene Regelung, die berechtigter Weise den Ärger bei den Konsumentinnen und Konsumenten schürt", bezeichnet Niederösterreichs Konsumentenschutzreferent LHStv. Dr. Sepp Leitner die seitens des Finanzministeriums eingeführten verschärften Regeln inkl. Ausweispflicht beim Kauf von Getränken in Supermärkten oder Lebensmittelgeschäften. Die neue Regelung fordert ja, dass beim Kauf von mehr als 20 Liter Bier, 10 Liter Wein, 2 Liter Schnaps oder 30 Liter alkoholfreie Getränke der Verkauf registriert und buchhalterisch erfasst werden muss. "Da wird ein etwas umfangreicherer Familieneinkauf schon zum bürokratischen und behördlichen Verfahren. Bei allem Verständnis für die Interessen des Finanzministers, Missbrauch oder Schwarzverkauf in der Gastronomie hinantzuhalten - es darf nicht dazu führen, dass 'Big Brother' den Konsumentinnen und Konsumenten jetzt schon an der Supermarktkasse über die Schultern schaut", so Leitner, der raschest eine Reparatur der Bestimmungen und eine vertretbare Hinaufsetzung der Mengengrenzen durch das Finanzministerium einfordert.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala, Pressesprecher LHStv. Dr. Sepp Leitner

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at