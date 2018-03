EU: Sollen kleine Elektrogeschäfte "zugemüllt" werden?

EU-Parlament behandelt brisante Vorschläge über Rücknahme von Altgeräten ohne Neukauf - WKÖ fordert Erleichterungen für KMUs

Wien (OTS/PWK068) - Das blanke Entsetzen steht insbesondere den kleineren Elektrohändlern ins Gesicht geschrieben, wenn sie an Änderungen zum Altgeräte-Recycling denken, die gerade im Europäischen Parlament behandelt werden. Morgen, Donnerstag, soll dazu ein Bericht im Plenum des EU-Parlaments verabschiedet werden.

Vorgeschlagen wird, dass kleinvolumige Elektro- und Elektronikgeräte - beispielsweise elektrische Zahnbürsten, Haartrockner, Mobiltelefone, aber auch Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen - auf Wunsch des Konsumenten kostenlos vom Händler zurückgenommen werden müssen. "Dies stellt eine erhebliche Belastung für alle Elektrohandelsbetriebe, insbesondere für die Kleineren, dar und geht weit über das Verpflichtungsniveau des Kommissionsvorschlages und den Diskussionstand im Rat hinaus", ärgert sich Stephan Schwarzer, WKÖ-Umweltabteilungsleiter.

"Der Personal- und Verwaltungsaufwand für diese scheinbar harmlose Pflicht kann ganz schön ausarten", erläutert Schwarzer: "Schließlich macht es keinen Sinn, etwa zerbrechliche quecksilberhaltige Lampen gemeinsam mit elektrischen Zahnbürsten in einen Behälter zu werfen". Das bedeutet in der Praxis für jeden einzelnen Händler, diverse Behälter bereithalten zu müssen und eine Weiterverwertung zu organisieren. "Die Abgabe solcher Kleingeräte ist in Österreich bei den kommunalen Sammelstellen bestens und konsumentenfreundlich organisiert. Die Vermeidung solcher Geräte im Hausmüll ist eine Frage der Verbrauchermotivation", so Schwarzer.

Aus der Sicht der WKÖ sollte das Plenum des Europäischen Parlaments von überzogenen Vorstellungen zu Sammelzielen Abstand nehmen. "85% der anfallenden Elektrogeräte sammeln zu wollen, ist gegenüber den heute schon sehr optimierten 50% in der kurzen Zeit bis 2016 in Österreich praktisch nicht realisierbar, von anderen Mitgliedstaaten mit niedrigerem Sammelniveau ganz zu schweigen", so Schwarzer.

Essentiell für die Praxis ist die Frage der Finanzierung der Sammel- und Verwertungssysteme, die der Rat bereits ausgewogen gelöst hat: "Das Europäische Parlament sollte von seinen praxisfremden Vorschlägen, wonach die Mitgliedstaaten auf die im Ausland sitzenden Hersteller zugreifen müssen, Abstand nehmen und die Lösung des Rats unterstützen", so Schwarzer. Laut Rat sollten nicht die im Ausland ansässigen Hersteller, sondern inländische Unternehmen als Ansprechpartner dienen.

Der Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten ist in der sogenannten WEEE-Richtlinie ("Waste from Electrical and Electronical Equipment") geregelt. Diese wird zurzeit überarbeitet und im EU-Parlament behandelt. Die "Schwesterrichtlinie" RoHS ("Restriction of Hazardous Substances") konnte bereits Ende 2010 in erster Lesung abgeschlossen werden. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik

Mag. Petra Wieser, Mag. Axel Steinsberg MSc

Tel.: Tel.: 05 90 900-4750

up @ wko.at